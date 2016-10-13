أهلا بك في موقع الزراعية نت

أخبار مؤكدة وغير مؤكدة

لافتة إعلانية

 

الزراعية نت على الفيس بوك

YoWindow.com Forecast by yr.no
صادرات المغرب من الفواكه الحمراء ترتفع ب21 % طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 13 أكتوبر 2016 00:00

صادرات المغرب من الفواكه الحمراء ترتفع ب21 %الزراعية نت – الاخبار - أكدت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه الحمراء في بلاغ لها أن صادرات المغرب من الفواكه الحمراء، التي يتم إنتاج غالبيتها بمنطقة اللوكوس، ارتفعت بنسبة 21 % خلال الموسم الفلاحي الماضي.  و أوضح بلاغ الجمعية، أن صادرات المغرب من هذه الفواكه قد بلغت مع متم الموسم الفلاحي المنصرم 96 ألف طن، و هو ما عزز موقع المغرب في الأسواق العالمية الخاصة بهذا المنتوج الفلاحي، الذي يعطي قيمة مضافة للصادرات المغربية في هذا القطاع الحيوي.

و أضاف البلاغ ذاته، أن هذا التطور يتماشى وأهداف مخطط “المغرب الأخضر”، الذي يرمي إلى تعزيز ودعم العرض المغربي من الفواكه الحمراء في السوق العالمية، و تنويع المنتوجات الفلاحية المصدرة و تثمينها، بالإضافة إلى الرفع من رقم معاملات القطاع، الذي يشغل سنويا آلاف الأيدي العاملة.

انفوميديا
التعليقات (0)add comment
feedRSS خاصية التعليقات
min/maxإظهار/إخفاء التعليقات

أضف تعليق
تصغير | تكبير

busy
 

الرئيسية | من نحن | الإعلان معنا | الإتصال بنا | الجديد في الزراعة | نشاطات مبرمجة| المخالفات البيئية | الهيئات والشركات | لموظفي الزراعية

"جميع الحقوق محفوظة © 2016 - 2010 "الزراعية نت

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Abyar Designs