الزراعية نت – الاخبار - أكدت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه الحمراء في بلاغ لها أن صادرات المغرب من الفواكه الحمراء، التي يتم إنتاج غالبيتها بمنطقة اللوكوس، ارتفعت بنسبة 21 % خلال الموسم الفلاحي الماضي. و أوضح بلاغ الجمعية، أن صادرات المغرب من هذه الفواكه قد بلغت مع متم الموسم الفلاحي المنصرم 96 ألف طن، و هو ما عزز موقع المغرب في الأسواق العالمية الخاصة بهذا المنتوج الفلاحي، الذي يعطي قيمة مضافة للصادرات المغربية في هذا القطاع الحيوي.

و أضاف البلاغ ذاته، أن هذا التطور يتماشى وأهداف مخطط “المغرب الأخضر”، الذي يرمي إلى تعزيز ودعم العرض المغربي من الفواكه الحمراء في السوق العالمية، و تنويع المنتوجات الفلاحية المصدرة و تثمينها، بالإضافة إلى الرفع من رقم معاملات القطاع، الذي يشغل سنويا آلاف الأيدي العاملة.