الزراعية نت – الاخبار - اشارة الى الخبر المنشور في العدد رقم 15959 يوم 8-6-2016م بعنوان « تجارة الكترونية للتمور وشركة لتطوير وإدارة الاسواق الزراعية «، حيث احتوى الخبر على تصريح لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، يذكر من خلاله عن التوجه لإنشاء منصة سعودية للتجارة الالكترونية في قطاع التمور الذي سيشكل ميزة نسبية للمملكة -.

وعليه، فنحب أن نشيد كثيرا بهذه الخطة المباركة والتي تأتي ضمن مشروع التحول الوطني الخاص بوزارة البيئة والزراعة والمياه. ولاشك أن قطاع التمور الذي هو ميزة هامة جدا للمملكة العربية السعودية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

وحيث إن أعداد النخيل المنتجة في المملكة في تزايد مستمر وصناعة التمور في السعودية والاستثمار بها في تنام كبير ولأن عشرات الملايين من المسلمين وغيرهم يرغبون في الحصول على تمور سعودية، ولمواكبة المتغيرات التسويقية الحديثة. كان واجبا ضرورة ايجاد منصة الكترونية لتسويق التمور السعودية. بمختلف انواعها لتعم الفائدة على الجميع. ولا شك أن هذه المنصة كانت مطلبا هاما ورئيسيا وضروريا منذ عشر سنوات تقريبا.لدى المزارعين وتجار التمور والمستهلكين داخل وخارج المملكة. ولله الحمد، كان لنا سبق المبادرة بإطلاق اول مشروع لتسويق التمور السعودية الكترونيا. وكان ذلك في موسم 2010م وضمن فعاليات مهرجان عنيزة الدولي للتمور، يومها لاحظنا مدى الحاجة لافتتاح منافذ تسويقية جديدة للتمور السعودية. فتم اطلاق سوق التمور الالكتروني وبورصة التمور برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز - أمير منطقة القصيم - حفظه الله.

ورغم الصعوبات وقلة الإمكانات فقد انطلقت المنصة الالكترونية لتسويق التمور. وكان لنا عملاء من روسيا وأوربا والدول العربية - واستمررنا لمدة سنتين. قررنا بعدها التوقف لضعف الامكانات المالية والادارية والفنية. فمثل هذا المشروع الوطني والاقتصادي الكبير يجب ان تتبناه الحكومة. لأن امكانات القطاع الخاص مهما كانت فهي محدودة. وقد اقترحنا وطالبنا بضرورة ان تتبنى الحكومة وتطلق هذه السوق.. التي تحقق الكثير من المكتسبات الوطنية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

ويتواكب مع التطور الكبير في صناعة التسويق الحديث، وعليه أوكد أنني أضع كامل خبراتي السابقة وحماسي المستقبلي بحول الله تحت تصرف معالي وزير البيئة والزراعة والمياه. وفريق عمل اطلاق منصة تسويق التمور الكترونيا.. لخدمة المملكة العربية السعودية من خلالها هذا المنتج السعودي المتميز (التمور) وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالميين.

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الأوروبية للتمور - المشرف العام على سوق التمور الإلكتروني 2010-2011م

الجزيرة