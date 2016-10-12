الزراعية نت – الاخبار - قدمت الجمهورية الكورية هبة بقيمة 2 مليون دولار « حوالي 4 مليون دينار » لفائدة مجامع التنمية بكل من « وادي الزانة » من معتمدية « فرنانة » و « أولاد سدرة » و « التلة » بعين دراهم من ولاية جندوبة ، وقد تم توقيع الاتفاقية المتعلقة بها بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة .

وقد تولى توقيع هذه الاتفاقية المشتركة بين البلدين كل من سفير الجمهورية الكورية بتونس، « كيم جون سيوك » وكاتب الدولة للإنتاج الفلاحي « عمر الباهي » .

وتندرج هذه الهبة في اطار مشروع تثمين المنتجات الغابية من قبل متساكني المناطق الغابية بالجهة.

من جانبه أوضح السفير الكوري، « كيم جون سيوك » ، في تصريح أن هذه الاتفاقية ستمكن من تحفيز متساكني المناطق الغابية على العمل وتوفير مواطن شغل بما يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية في ولاية جندوبة ، مشيرا الى اهمية التجارب التي تتوفر لكوريا في مجال استغلال واستثمار المنتجات الغابية.

هذا و أبدت ممثلة الوكالة الكورية للتعاون الدولي بتونس « جيهيون يون » استعداد بلادها لبعث مصانع تحويلية للمنتجات الغابية في تونس.

فيما أكد كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي « عمر الباهي » ، ان وزارة الفلاحة ستعتمد منهجية جديدة لاستغلال الثروة الغابية وإرساء ثقافة جديدة تستمد من إعطاء قيمة حقيقية للعمل اضافة الى مراجعة مجلة الغابات بما يساهم في توفير الارضية الملائمة لمتساكني الغابات للاستثمار والاستقرار في مناطقهم.

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