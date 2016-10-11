الزراعية نت – الاخبار - تقدمت إمبراطورة صناعة التعدين الأسترالي جينا رينهارد بعرض لشراء أكبر شركة خاصة لرعي الماشية في أستراليا، وهي الخطوة التي رحب بها مسئولون وسياسيون أستراليون. وعرضت شركة "هانكوك بروسبيكتنج" بالاشتراك مع شركة "شنغهاي كريد ريال ستيت ستوك" الصينية شراء شركة رعي الماشية "إس كيدمان أند كو" مقابل 365 مليون دولار أسترالي (277 مليون دولار أمريكي).

وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبل اليوم الاثنين إنه لأمر عظيم أن نرى استراليين يستثمرون في الزراعة.

في الوقت نفسه فإن الصفقة مازالت تحتاج إلى موافقة مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي بسبب وجود مستثمر أجنبي يمتلك حصة الأقلية في الصفقة.

كانت الحكومة الأسترالية قد رفضت من قبل عروضا صينية لشراء مزرعة "إس كيدمان" بدعوى أن هذه العروض "ضد المصلحة الوطنية" لأستراليا.

ووفقا للعرض ستمتلك راينهارت 67% من أسهم الشركة التي تمتلك المزرعة في حين ستمتلك الشركة الصينية 33% منها.

وتمتلك شركة "إس كيدمان" 10 مزارع ماشية وترعى في مساحة تصل إلى 101 ألف كيلومتر مربع تمتد في 4 ولايات أسترالية.

وقالت راينهارت رئيسة مجلس إدارة مجموعة هانكوك إنها سعيدة بوجود فرصة للاستثمار في شركات الماشية، مضيفة أن كيدمان كانت "أيقونة نشاط الرعي" في أستراليا وأنها كانت جزءا مهما في تاريخ الاستثمار الأسترالي.

وقال وزير الزراعة الأسترالي بارنابي جويس إنه سعيد لأن شركة يمتلك الأستراليون أغلبية أسهمها ستشتري أرضا أسترالية.

المصدر - الجزيرة أونلاين