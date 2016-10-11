الزراعية نت – الاخبار - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ان الوزراة تسعى الى حل مشكلة التسويق للمنتجات الزراعية، مع استمرارية التصدير لدول الخليج العربي. واضاف خلال لقائه رئيس واعضاء الاتحاد العام للمزارعين الاردنين عودة الرواشدة، ورئيس اتحاد مزارعي المفرق عودة السرور، «ان الاوضاع المحيطه بنا ساهمت في ايجاد مشكله تسويقية مما أدى الى وجود فائض بالانتاج»، مشيرا الى ان الوزارة تبذل جهودها لفتح اسواق تصديرية جديدة واجراءاتها مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف حل مشكلة برادات النقل المتجهة لدول الخليج العربي.

واكد الحنيفات أهمية التشاركية مع الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين في وضع الخطط والحلول وتفعيل دوره، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة القطاع الزراعي واهمية تحديد رؤيا واضحة لدور الاتحاد في توجيه المزراعين في الابتعاد عن الزراعات التقليدية والتوجه نحو الزراعات التصديرية ذات الجدوى الاقتصادية.

واستعرض الرواشدة، جملة الامور التي تهم المزراعين، فيما وعد الحنيفات بتنفيذ الممكن منها، مبديا استعداد مؤسسة الاقراض الزراعي جدولة قروض المزراعين الراغبين بالجدولة في كل فروع مؤسسة الاقراض في المملكة.

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