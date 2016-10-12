الزراعية نت – الاخبار - دعت وزارة الزراعة المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر عند شرائهم زيت الزيتون والتأكد من مصدر الشراء وعدم التعامل مع اصحاب النفوس الضعيفة الذين يقومون بغش الزيت والتلاعب بالمواصفات والترويج له بإسعار زهيدة والتأكد من وجود البيانات لاصق (ليبيل) يبين فيه اسم المعصرة واسم المزارع ورقم الهاتف وتاريخ العصر.

واكد الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين انه مع بدء موسم عصر الزيتون الذي بدأ وحفاظا على سمعة وجودة الزيت ووضع حد للمتلاعبين بمواصفات الزيت الاردني فان الوزارة لن تسمح بالتلاعب بمواصفات الزيت الاردني المعروف بجودته العالية محليا وعالميا.

ودعت الوزارة المزارعين الى ضرورة مراعاة نضج الثمار وسلامتها وقطافها في الوقت المناسب من اجل الحصول على انتاج وجودة عالية حيث بإمكانهم مراجعة مديريات الزراعة المختلفة لمزيد من المعلومات.

بترا