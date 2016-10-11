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المطار يصادر بذور خضروات ضبطت بحوزة راكب أردنى طباعة إرسال إلى صديق
الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016 00:00

المطار يصادر بذور خضروات ضبطت بحوزة راكب أردنىالزراعية نت – الاخبار - تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب أردني، حاول تهريب كمية من بذور الخضراوات والفاكهة، محظور دخولها البلاد طبقًا لقوانين الحجر الزراعي، لدى وصوله من الأردن. صرحت مصادر جمركية، أنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط الأردنية رقم 507 القادمة من عمان، اشتبه رجال الجمارك فى حقائب الراكب الأردنى “هـ. ع”، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 32 كجم بذور طماطم، و12 كجم بذور خيار، و5 كجم بذور بطيخ، و2 كجم بذور كوسة، وأقر الراكب أن المضبوطات لصالح إحدى الشركات الكبرى العاملة بمجال الزراعة واستصلاح الأراضى.

وتم إبلاغ سلطات الحجر الزراعى، حيث قرروا أن المضبوطات محظور دخولها البلاد، للحفاظ على الثروة الزراعية من الآفات الزراعية، وتمت مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

 

 

 

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