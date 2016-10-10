الزراعية نت – الاخبار - تفقدت لجنة تابعة لوزارة الفلاحة مختصة في الطب البيطري قطيع الماشية بمنطقة بولعابة من معتمدية بلطة بوعوان الذي يشتبه في مداواته بدواء منتهي الصلاحية من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة. وجاء هذا التفقد، بعد أن اشتكى عدد من مربي الماشية من استعمال دواء منتهية صلوحيته في حملة التلقيح ضد الحمى القلاعية التي قامت بها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة في منطقة بولعابة، واكتشاف أحد المربين يدعى صلاح القنوني لتاريخ ومؤشر انتهاء صلوحية الدواء بأحد الأكياس المستعملة من قبل فريق الحملة في مداواة بقرته، حسب ما صرح به متمسكا بتقديم حجة الإثبات على ما قاله إلى وزير الفلاحة دون غيره.

وكان الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة قد أصدر ليلة البارحة بيانا عبر فيه عن خشيته من التداعيات السلبية المحتملة جراء استعمال هذا الدواء مطالبا في ذات الوقت بفتح تحقيق في الغرض وإعادة مداواة كامل القطيع بالجهة ضد الحمى القلاعية.

من جهته نفى رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وعضو لجنة التفقد ساسي روبي حصول أي ضرر جراء استعمال الدواء المنتهية صلوحيته، مؤكدا في ذات الوقت أن الدواء الذي استخدمه فريق الحملة ولئن انتهت صلوحيته في 11 أوت الماضي فإنه بالإمكان استخدامه لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون أن يسبب أي ضرر حسب تأكيده.

جوهرة