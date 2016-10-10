الزراعية نت – الاخبار - فوجئ العاملون والباحثون بمركز بحوث الصحراء بهجوم مجموعة كبيرة من الثعابين السامة والفئران والأبراص والخفافيش، التى تختفى داخل جدرانه وخلف بطانته الخشبية، حيث اقتحموا شعبة الدراسات الاقتصادية والإجتماعية، وشئون العاملين، والسلالم، وماكينة الصرف الآلى وبوابة المركز، وهذا ما جعل سكان المنطقة بحى المطرية فى حالة ذهول، لم يصدق أحد ما يحدث. وبالرغم من وجود وحدة للنباتات الطبية والعطرية بالمركز، لم يتم الاستفادة من الأبحاث الخاصة بها فى توفير نباتات وأشجار تقاوم هذه الزواحف، وتساءل العاملون كيف يحدث مثل هذه المهازل فى مركز علمى وبحثى؟!. وتابعوا أن هذه لم تكن المرة الأولى، حيث تم تعرض الكلاب للدغات الثعابين وتوفوا على اثرها... مشيرين إلى أنهم سيتسلحون غداً بالشيح وسم الفئران.. وأضافوا، أن مقر المركز فى المطرية، لا يليق بمكانته العلمية والدولية، حيث أنه يعد الثانى فى العالم بعد معهد بحوث الصحراء الامريكى فى نيفادا. وكان من المقرر أن يتم نقله على مساحة 50 فداناً بالتجمع الخامس هذا العام، لكن لم يتحقق أى شئ، لافتين إلى أن هذه المساحة تم تقليصها إلى أن وصلت إلى 10 أفدنة فقط، وأكد خطاب المجتمعات العمرانية بتخصيص الأرض، على أن يتم استخراج تراخيص البناء خلال سنة.. وإلا سيتم سحبها، وللأسف لم يتبقى من هذه المهلة سوى شهرين فقط!. ومن ضمن الكوارث، أنه من المقرر تسليم "مقر مركز الصحراء" قصر الأمير يوسف كمال من أهم أمراء الأسرة العلوية، وسليل المجد وحفيد إبراهيم ابن محمد على باشا والى مصر، إلى وزارة الآثار فى يناير المقبل، بعد استمرار العمل به منذ 40 عاماً، وتساءلوا ما مصير 2200 موظف وباحث أين يذهبون؟!. وطالبوا بسرعة تدخل القيادة السياسة، لأنقاذ مركز بحثى يمثل مصر فى جميع المحافل الدولية، ويضم 11 محطة مهدد بالضياع لتراكم الإهمال عبر السنوات الماضية. يذكر أنه فى عام 2007 عاش العاملون فى مركز بحوث الصحراء من الرعب، بسبب تعرض المبني لغزو آلاف الخفافيش مما دفع الدكتور إسماعيل عبدالجليل، رئيس المركز وقتها، إلى الاستعانة بعدد من صائدى الزواحف، الذين نصبوا شباكهم داخل القصر لاصطيادها، وعقب صلاة المغرب بدأت أولي محاولات الصيد نظراً لخروج الخفافيش من أوكارها، بحثاً عن الطعام. لكنها لم تحقق نجاحاً كبيراً، لأن الخفافيش من الحيوانات الثديية الذكية، ودائماً ما يتطوع أحدها لتحسس الطريق، وتحذير الباقي في حالة اصطياده بإصدار صوت تعتبره الوطاويط إنذاراً بالخطر، حيث شعرت الخفافيش بأن هناك من يتربص بها فانكمشت داخل الجدران، ولم تخرج في رحلتها اليومية. وواجه المركز وقتها أزمة في حالة عدم نجاح محاولات اصطياد الخفافيش، لأن خيارات التخلص منها بالقتل تجعله عرضة لانتقادات جماعات الرفق بالحيوان، والتي تعارض استخدام المبيدات والغازات. وعُرف يوسف كمال، الذى عرف بأمير الخير والبر والشجاعة، وعند قيام ثورة 23 يوليو 1952، غادر إلى أوروبا، وكان قد تعاقد قبل قيام الثورة على شراء ماكينات لرى أراضيه الزراعية فى ضيعة النعام، ولما وصلت الماكينات إلى مصر قام بسداد ثمنها، وهو فى الخارج وأهداها للحكومة التى صادرتها. وكان قصره من زينة قصور أمراء مصر على مساحة 14 فدانا فى أجمل أحياء القاهرة وقتها (المطرية) منذ عام 1908، صممه المعمارى الإيطالى انطونيو لاشايك بك ووضع لمساته المتميز نيانكي. وجاء التصميم من وحى قصور امراء وملوك الزمن الامبراطوري، وفاق القصر، فى زخرفته وتزيناته وقناديله، وأعمدة الإنارة، ونوافذه الزجاجية الملونة وشرفاته المطلة على البساتين، والخمائل الممتدة ويحيط بمخارج الشرفات زجاج ملون معشق من الرصاص. أقول إن جمال القصر فاق جمال قصور ملوك «آل عثمان». وقد تعرض لأنتهاك منظم من اللصوص والبلطجية أثناء ثورة 25 يناير، وسرقوا أغلب محتوياته حتى «الهارد ديسك» الخاص بالمركز، وأصيب زجاج إحدى النوافذ بكسر، وتم إيفاد لجنة من أساتذة كلية الفنون الجميلة، قدروا ثمنه بـ 90 ألف جنيه، أما مجموعة اللوحات النادرة فقد تم ضم بعضها لمتحف محمود خليل. والقصر تتولاه عدة جهات، ويتبع وزارة الزراعة ويقترب من أسواره مترو الأنفاق، العقارات شديدة الارتفاع بجواره فى الازقة والحارات، التى يسكنها الآلاف بشكل لا تتحمله شبكة الصرف، وهو ما أدى إلى طفح الصرف الصحى على أبواب المركز، مما دفع إدارة مركز بحوث الصحراء إلى شراء ماكينة كسح. وهذا القصر مسجل فى وزارة الآثار ضمن باقة القصور التراثية، وكل أسبوع يقوم مفتشو الآثار للاطمئنان على محتوياته، وكان مركز بحوث الصحراء يحتل ربوة منطقة البارون إمبان مؤسس مصر الجديدة، لكن المشير عبدالحكيم عامر هو من أكد خروج معهد الصحراء من موقعه، وحمل أوراقه إلى قصر الأمير فى حى المطرية، وخرج من عباءة مصطلح معهد إلى مركز لبحوث الصحراء. وتضم مكتبة الامير يوسف التى تضم 63 كتابا باللغة العربية، و99 كتابا بالانجليزية، و108 كتب بالفرنسية، و3كتب بالالمانية، وكتاباً واحداً بالايطالية، وهى تضم موسوعات طول الموسوعة 100 سم وعرضها 40 سم، وموسوعة وصف مصر، فضلا عن مكتبة المراجع التى تضم 5000 رسالة ماجستير ودكتوراة عن صحراء مصر. الاهرام RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



