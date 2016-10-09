الزراعية نت – الاخبار - وصفت الدكتورة داكمار جيوال رئيس اللجنة الاقتصادية والتعاون التنموي بالبرلمان الألماني، زيارة الوفد اليوم للسودان على رأس وفد برلمانى بأنها كانت ناجحة..وقالت: تم إجراء العديد من المقابلات واللقاءات، بالبرلمان وبعض الجهات ذات الصلة على مستوى الجهاز التنفيذي.

و وعدت جيوال، خلال لقائها وزير التعاون الدولي السوداني، الدكتور كمال حسن علي بأنها ستنقل رغبة وزير التعاون الدولي السودانية، للجهات العليا في ألمانيا، لمواصلة الدعم للخرطوم في المجالات المتفق عليها ،عبر منظمتي الغذاء العالمي واليونيسيف، وكذلك تسريع الخطى لفتح مكتب المعونة الألمانية GIZ بالخرطوم، لافتة إلى دعم بلادها للسودان بمبلغ 16 مليون يورو، يستفاد منها في مجالات الزراعة ومحاربة الجفاف والتصحر والهجرة .

ومن جانبه أشاد الدكتور كمال حسن علي، خلال اللقاء ابالدعم الكبير الذي ،ظلت ومازالت برلين تقدمه للسودان ،خلال العقود الخمسة الماضية، فى المجالات التنموية والتكنولوجيا والمنح الفنية.

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