الزراعية نت – الاخبار - تبدأ الاثنين أولى فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لنخيل التمر بجامعة القصيم، والذي يأتي بعد عقد من المؤتمر الأول بذات المنطقة برعاية أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 384 باحثاً وباحثة منهم 66 من داخل المملكة، و318 من الخارج، يمثلون 29 دولة.

ومن أبرز هذه الدول، أمريكا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وهولندا والهند وفنلندا وبيرو ونيجيريا وباكستان ومصر والجزائر وعمان وتونس والسودان والمغرب والعراق واليمن والبحرين وباكستان.

ويحظى المؤتمر الدولي الثاني بـ12 جلسة علمية متنوعة لأهم النتائج العلمية المتعلقة بمحاور المؤتمر تتحدث عن اقتصاديات وتسويق التمور، وتقنيات إنتاج ورعاية النخيل وسوسة النخيل الحمراء، وتكنولوجيا تصنيع منتجات النخيل، وآفات نخيل التمر ومكافحته والتقنية الحيوية.

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