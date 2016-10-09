الزراعية نت – الاخبار - رجحت وزارة الزراعة أن تبلغ التقديرات الأولية للزيتون للموسم الحالي، نحو 180 ألف طن من الثمار، و26 ألف طن من الزيت، و36 ألف طن لغايات التخليل، بحسب الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين. وبين حدادين .أن هذه الكميات تقل بمقدار 10 % عن الموسم الماضي، الذي بلغ إنتاجه نحو 200 ألف طن من الثمار، و29 ألف طن من الزيت، و44 ألف طن لغايات التخليل.

وقال إن اللجان الفنية أنهت اعمالها منذ نحو شهر، والمتمثلة بالتأكيد على تطبيق الشروط البيئية والصحية والسلامة المهنية لمعاصر الزيتون في كافة محافظات المملكة، مبينا أن الوزاره أصدرت تعليمات خاصة لتنظيم الرقابة على معاصر الزيتون العاملة في المملكة تسمى "تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون".

وكان نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي زيت الزيتون عناد الفايز كشف في تصريح سابق عن ضبط "أصنصات مسرطنة" تستخدم لزيت القلي وتباع على أنها زيت زيتون أردني نقي.

من جهتها طلبت وزارة الزراعة من المواطنين، أخذ الحيطة والحذر عند شرائهم زيت الزيتون مع بدء الموسم بداية الشهر الحالي.

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