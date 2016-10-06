الزراعية نت – الاخبار - دعت مديرية زراعة محافظة إربد، المزارعين في إقليم الشمال لتأخير عملية قطف ثمار الزيتون حتى منتصف الشهر المقبل. وقال مدير مديرية زراعة محافظة إربد المهندس علي أبو نقطة ان تأخير قطاف الزيتون يساعد على عملية نضج الثمار، وتحسين استخلاص واستخراج الزيت في المعصرة، وخاصة بعد الظروف الجوية التي سادت مؤخرا من حيث الارتفاع في درجات الحرارة، وتحول لون الزيتون إلى اللون الأسود.

وأشار إلى أن مديرية الزراعة تنصح المزارعين بعدم التبكير في عملية القطاف، ومن المستحسن قطف الاصناف البلدية بعد 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والاصناف الأخرى، ومنها البلدي المحسن إلى الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بهدف الحصول على نسب عالية من الزيت وبجودة أفضل، حيث أن كمية الزيت المستخلص من الثمار في الوقت الحالي ستكون قليلة جدا.

كما نصح المزارعين بوضع ثمار الزيتون بعد القطف مباشرة في صناديق بلاستيكية أو شوالات الخيش والابتعاد عن الشوالات البلاستيكية، لانها تؤثر سلبيا على جودة الزيت المستخرج، وعملية عصر الثمار خلال 36 ساعة الأولى من عملية قطف الزيتون.

وتابع: على المزارعين تجنب خلط الثمار المتساقطة من الشجر بفعل الرياح بالثمار السليمة، لأن ذلك يؤثر على نوعية وجودة زيت الزيتون، وبعد الانتهاء من عملية القطاف يستحسن تقليم الاشجار والتخلص من الاغصان المصابة بالحشرات والآفات الضارة، وإضافة السماد العضوي للارض.

وبين أن مديرية زراعة محافظة اربد على استعداد تام وبكافة كوادرها المتخصصة لتقديم كافة التوجيهات والارشادات الزراعية اللازمة للأخوة المزارعين، بهدف الحصول على كمية إنتاج أكثر ونوعيات جيدة من الزيت والزيتون ذات مواصفات عالية جدا لهذا العام.

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