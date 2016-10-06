الزراعية نت – الاخبار - عقد السفير طارق عادل سفير مصر بالأردن مؤتمراً صحفياً بمقر السفارة فى عمان بحضور دكتورنمر حدادين المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة الأردنية، بهدف تصحيح الصورة وتوضيح بعض الحقائق حول ما أثير مؤخراً عن إصابة بعض الحاصلات الزراعية الواردة من مصر بفيروس "A"، مشيراً إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لم يصدر عنها أية قرارات بفرض حظر على الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والغذائية كما أشيع وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى الأردنى.

وأوضح السفير طارق عادل أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة وغير مبنية على أسس علمية، ولا تهدف إلا إلى إثارة ضجيج إعلامى وبلبله للرأى العام والإضرار بالمصالح المصرية.

ومن جانبه، أكد دكتور نمر حدادين على عدم دقة ما تم تناوله إعلامياً بشأن المنتجات الزراعية المصرية، وأن جميع الفحوصات التى أجرتها الجهات المعنية الأردنية ممثلة فى المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة لم تكتشف أية إصابات فى الحاصلات الزراعية الواردة من مصر، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين تستوجب توضيح الحقيقة للمستهلك الأردنى والرأى العام، وذلك فى إطار الحرص على سلامة المستهلك وحتى لا يتم الامتناع عن شراء المنتجات المصرية فى السوق الأردنى.

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