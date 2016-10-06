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الأخبار
السعودية تصرف 7.6 مليون ريال إعانات لمزارعي التمور
الثلاثاء, 04 أكتوبر 2016
الثلاثاء, 04 أكتوبر 2016
الجزائر تسجل إنخفاضا في إنتاج الحبوب
الثلاثاء, 04 أكتوبر 2016
الثلاثاء, 04 أكتوبر 2016
اول تصريح لوزير الزراعة الاردني: ندعم المبادرات الفردية
الثلاثاء, 04 أكتوبر 2016
الثلاثاء, 04 أكتوبر 2016
مصر: الفاو تطالب خطة لوضع قضايا المياه والزراعة
الثلاثاء, 04 أكتوبر 2016
الثلاثاء, 04 أكتوبر 2016
روسيا:استيراد المنتجات من مصر باستثناء البطاطس
الاثنين, 03 أكتوبر 2016
الاثنين, 03 أكتوبر 2016
العلماء يفشون سرا عن السكر أخفي طيلة 50 عاما
الاثنين, 03 أكتوبر 2016
الاثنين, 03 أكتوبر 2016
الاردن: مزارع الورود تنتج 50 مليون زهرة سنويا
الاثنين, 03 أكتوبر 2016
الاثنين, 03 أكتوبر 2016
لبنان: على الأرض يا موسم
الاثنين, 03 أكتوبر 2016
الاثنين, 03 أكتوبر 2016
الجزائر: 600 عارضا في الصالون الدولي للعتاد الفلاحي
الاثنين, 03 أكتوبر 2016
الاثنين, 03 أكتوبر 2016
|بعد 2000 عام.. اكتشاف حدائق البتراء الأثرية