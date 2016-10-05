الزراعية نت – الاخبار - كشف مصدر في وزارة الزراعة ان 90% من الحرائق التي تقع في الغابات والاراضي الحرجية هي بفعل فاعل، اما يقوم بها اشخاص بشكل متعمد مثل عصابات تحطيب الاخشاب، واما بغير قصد يقوم بها المصطافين. واضاف المصدر ان الحرائق الحرجية التي تعرضت لها الغابات الحرجية خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بلغت 7650 حريق، توزعت بين حرائق اعشاب جافة واشجار حرجية.

الناطق الاعلامي الوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين قال أن حريقا اتى على حولي 15 دونما في منطقة الرفيد - ضانا في محافظة الطفيلة مؤخرا. ونجم عن الحريق اشتعال 63 شجرة حرجية، منها 59 صنوبر حلبي، ومهنا 50 حرق جزئي و 9 شجرات حرق كلي و4 شجرات بلوط حرق كامل.

واضاف حدادين ان مديرية الحراج في وزارة الزراعة بالتعاون مع كوادر الدفاع المدني استطاعت السيطرة على الحريق، كون الحريق في منطقة وعره ويصعب الوصول اليها.

وبين ان اطفائيات الدفاع المدني لم تتمكن من الوصول لمنطقة الهدف، لكن بجهود طوفي مديرية الزراعة وعمال الزراعة حيث استخدموا طفايات صغيرة الحجم محمولة على ظهر، و طفايات يدوية.

واشار الى ان الطوافين تمكنوا من الوصول الى المناطق الوعرة التي لم تستطع الوصول اليها اطفايات الدفاع المدني ومنع اتساع منطقة الحريق والسيطرة عليه.

وبحسب المصدر فإن عدد حرائق الاعشاب الجافة بلغ 6580 حريقا، وعدد حرائق المحاصيل الحقلية بلغ 405 حريقا، وعدد الحرائق التي طالت الاشجار الحرجية والمثمرة 631 حريقا.

واشار المصدر ان هناك عصابات متخصصة في احداث حرائق لتحطيب الاشجار، وتنشط هذه العصبات في اوقات العطل والمناسبات والاعياد لافتعال عدد من الحرائق الفترة الماضية.

وبين المصدر ان وزارة الزراعة قامت لمواجهة هذا الخطر بزيادة عدد الطوافين وأبراج المراقبة داخل الغابات الحرجية واتخاذ إجراءات وقائية وتثقيفية من خلال نشر مراقبي الحراج في الغابات وإقامة المحاضرات والندوات التوعوية.

واضاف أن هناك متابعة حثيثة من الأجهزة المعنية لملف الحراج للوقوف على عمليات إضرام الحرائق والاعتداءات الحرجية في الغابات واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المعتدين على هذه الثروة الوطنية.

وبين ان الشرطة البيئية ومديرية الزراعة تتابع وتكثف الرقابة على الثروة الحرجية وتقوم بإجراء مسح دوري لكافة المناطق الحرجية وخصوصا التي تشهد اعتداءات متكررة.

واوضح المصدر ان عصابات التحطيب ومفتعلي الحرائق يتعمدون إشعالها في وقت واحد وبأماكن متعددة في الغابات الحرجية حتى يصعب السيطرة عليها، مؤكدا أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية والشعبية لمحاربة الظواهر السلبية التي أصبحت تمارس بحق الأشجار الحرجية.

وتنشط مع قدوم فصل الشتاء عصابات تحطيب الأشجار الحرجية لبيعها كحطب للتدفئة وصناعة الفحم، ويؤدي عمل هذه العصابات الى قطع أشجار حرجية معمرة ونادرة.

قانون الزراعة المعدل الجديد غلظ العقوبات على المتعدين على الغابات والاشجار الحرجية، وحظر على القضاء الاخذ بالاحكام المخففة بحق المعتدين.

وبحسب بنود القانون الجديدة التي اوجبت السجن والغرامات المالية العالية بحق المعتدين على الاشجار والغابات شكلت رادعا حقيقيا لعصابات التحطيب التي تنشط مع بدء دخول فصل الشتاء.

ونصت المادة المعدلة التي اقرها مجلس النواب في مشروع قانون الزراعة على أنه "على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر لا يجوز للمحكمة المختصة الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالاراضي الحرجية والحراج كما لا يجوز دمج العقوبات اذا تعددت المخالفات".

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