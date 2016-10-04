الزراعية نت – الاخبار - اكد وزير الزراعة الاردني الجديد المهندس خالد الحنيفات ان الوزارة على استعداد لتقديم مساعدات فنية للشباب الراغبين بتبني مشاريع صغيرة تعاونية وتنفيذها بدعم من الجهات المانحة وذات العلاقة مشيرا الى أهمية التوجه مستقبلاً لتدريب الأشخاص الذين لا يملكون مهارات معينه ليتم إعادة تأهيلهم وافساح المجال امامهم للدخول في سوق العمل.

وقال الحنيفات في اول تصريح له ان الوزارة تعمل على تشجيع المبادرات الفردية الريادية لانعكاسها الايجابي على الاسر الريفية كون هذه المشاريع تلعب دورا مهما في تنمية الاقتصاد وتعزز طموحات الشباب وتمكنهم من مواجهة الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

واكد دعم الوزارة لمشروع الامن الغذائي الممول من برنامج الاغذية العالمي للامم المتحدة والمنفذ من قبلها تدريب وتشغيل عدد من الافراد الذين لا يملكون مهارات محددة وذلك للعمل في محطات الإنتاج النباتي والحيواني والحراج التابع للوزارة.

وقال ان هناك اتفاقا مع مشروع الامن الغذائي لتشغيل عدد من العمال في المشروع بحيث يتم مستقبلاً تنفيذ المشاريع المدرة للدخل لتساهم في زيادة دخل الأسر الريفية كون ان مثل هذه المشاريع لا تحتاج لرأس مال والحكومة توليها أهمية كبيرة.

واكد الحنيفات اهمية التوسع في المشاريع الانتاجية الزراعية الصغيرة والتي تساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال تنفيذ مشاريع زراعية تلبي احتياجات المجتمعات المحلية في مناطق المملكة المختلفة وتبني سياسة جديدة تتلائم مع الظروف الاقتصادية الحالية يكون لها القدرة على التشغيل الذاتي لمحدودي الدخل وخريجي الجامعات والمعاهد.

المصدر: صراحة