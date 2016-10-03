الزراعية نت – الاخبار - يفتتح الاثنين الصالون الدولي للعتاد الفلاحي وتربية المواشي في طبعته الخامسة عشرة بمشاركة 600 عارضا يمثلون 31 دولة أجنبية بالإضافة إلى عارضين محليين. و سيسمح الصالون، الذي ستكون الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف فيه، للمهنيين بتبادل الخبرات والتعرف على آخر التكنولوجيات الحديثة في المجال الفلاحي.

و أوضح نائب رئيس مؤسسة الفلاحة للابتكار محمد حاج هني أن الصالون سيكون فرصة للتواصل بين المهنيين في المجال، مشيرا إلى مؤسسته ستحاول تقديم بعض الابتكارات الجديدة خصوصا في مجال التكثيف الزراعي.

من جهته أكد ممثل السفارة الأمريكية بالجزائر لورانس راندولف مشاركة 22 مؤسسة من بلاده خلال الصالون، مبرزا دور الأخير في دعم فرص الإستثمار وتبادل الخبرات بين البلدين.

الاذاعة الجزائرية