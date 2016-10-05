الزراعية نت – الاخبار - أشهر وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم سيف الحجاج في وجه المستثمرين الوهميين الذين تحصلو على اراضي فلاحية و لم تستغل رغم دعم الدولة لتنشيط القطاع الفلاحي و جعله من ركائز الاقتصاد الوطني في ظل الاختلال المتواصل في التوازنات الاقتصادية للبلاد. و حسب تعليمة وزارية تحت رقم 1456 المؤرخة في 28 سبتمبر 2016 موجه لولاة الجمهورية و مديري الفلاحة و الديوان الوطني للاراضي الفلاحية عبر ولايات الوطن فان الدولة عازمة على استرجاع اراضيها غير المستغلة من قبل المستفدين لإعادة استغلاها مجددا لانها من بين اولويات الدولة حيث قدرت الاحصاءات بالنسبة لهذه الاراضي البور ب 35 بالمائة من إجمالي 50 بالمائة من الأرضي الصالحة للزراعة بالمناطق الشمالية من الوطن حيث ترى الوزارة المعنية انه من غير المعقول إصلاح الأراضي بالصحراء و الهضاب العليا و ترك الأراضي الفلاحية الخصبة بالشمال مهملة و عرضة للتلف هذا و اكدت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية في عدة مرات ان هناك فلاحين منحت لهم فترة لمباشرة عملية الاسثمار و استغلال هذه الاراضي حسب دفتر الشروط لكن دون جدوى الامر الذي جعل الحكومة تشدد اجراءاتها القانونية بالنسبة للاراضي الموروثة عن العائلة التي ليس من حق مالكيها إهمالها وحسب التعليمة الوزارية فان السلطات العمومية تتجه نحو استرجاع آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة عبر مختلف ولايات الوطن التي تم منحها لمستثمرين فشلو في زراعتها و الاستثمار فيها. وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم اكد ان الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يريد التلاعب بمصير الأمن الغذائي للبلاد و يستغل الأراضي الزراعية لأغراض أخرى دون أن يستثني أي شخص سواء تعلق الأمر بالأراضي التابعة للدولة او الخواص و الذي اعتبرها المخرج الأكبر للدولة للتخفيف من حدة التقشف ملزما في نفس الوقت مستغلين الأراضي لاستغلالها بما يتماشى مع القانون و هذا حسب ما جاء في المادة 48 من القانون التي تجبر ملاك الأرضي الخواص على عدم تحويلها في اتجاه أخر ما ستوجب أما إصلاحها أو تركها لمن يعمل . و من خلال التعليمة الوزارية الموجهة لولاة الجمهورية يبدو ان الحكومة وضعت قطاع الفلاحة و التنمية الريفية نصب عينيها للخروخ من الازمة التي خلفها عدم استقرار اسعار النفط و ذلك من خلال استغلال كل الاراضي الفلاحية و تكثيف الزراعات المثمرة و تعزيز تواجد مربي الماشية و دعمهم بكل الامكانات للحفاظ على هذه الثروة التي يهددها الاسثمار الوهمي في بعض مناطق الوطن. الجزائر 24 RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



