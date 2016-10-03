الزراعية نت – الاخبار - من سخرية القدر ان تتحول النعمة الى نقمة وانتاج التفاح في جبل لبنان وسائر المناطق الى نكبة. في ظل مروحة كبيرة من الاتصالات والوعود يقوم بها وزير الزراعة اكرم شهيب مشكوراً. مئة وخمسون الف طن من الانتاج المحلي للتفاح تعاني الكساد نتيجة الظروف السياسية والامنية بالبلدان المحيطة بلبنان. ولذلك اصبحت عملية تصدير هذا الانتاج صعبة ومعقدة ولم يبق سوى طريق البحر لتصدير حوالى مئة الف طن من الانتاج، على أمل أن يستهلك السوق الداخلي خمسين الف طن.

والخسارة هذا العام ليست فقط على المزارعين، بل هي تشمل دورة اقتصادية كاملة ومتكاملة بدءاً من اصحاب الشركات الزراعية، الى التجار، الى المزارعين واليد العاملة المحلية والاجنبية واصحاب البرادات. فهذا الانتاج يعيش منه حوالى ستين الف عائلة لبنانية، سبعون بالمئة منهم يعتمدون عليه بالكامل من اجل تسيير امور حياتهم وتعليم اولادهم وتأمين مستقبلهم.

فكلفة انتاج صندوق التفاح حتى يحين موسم قطافه تبلغ خمسة دولارات كثمن اسمدة ومبيدات زراعية وري وتشذيب ويد عاملة، اضافة الى كلفة دولار بدل قطافه.

لكن ما يحصل اليوم في ظل عدم امكانية التصدير لحوالى مائة الف طن والتي تستوعب السوق المصرية ستون الف طن منها، ونتيجة للظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر وتدهور عملتها الوطنية، حيث اصبح سعر صرف الدولار الواحد حوالى 12 جنيه وصعوبة تحويل الاموال بالدولار من مصر الى التجار في لبنان، وخضوع سعر الصرف الى تجاذبات السوق، مما يصعب امكانية هذا البيع والتصدير. الى جانب الكلفة العالية للشحن البحري. وقد ابدت السلطات المصرية اهتماماً كبيراً لاستيراد حوالى ستين الف طن من التفاح اللبناني الى مصر ويتم البحث الآن عن آليات تصدير هذا الانتاج والاتفاق على النوعيات وجودتها.

اما بالنسبة للسوق الاردنية، التي تستوعب حوالي عشرين الف طن من هذا الانتاج، فهناك محاولات للسماح من قبل السلطات الاردنية المختصة لتعديل رزنامتها الزراعية ومباشرة استيراد الانتاج في السابع من الشهر الحالي بدلاً من السابع من الشهر القادم بسبب عدم قدرة البرادات على استيعاب وتخزين هذه الكميات. وهناك وعود جدية من السلطات الاردنية لحل هذه الاشكالية.

أما ما يحدث في منطقة العاقورة وشاتين، حيث اهم انواع التفاح المنتج في لبنان، تقدر بحوالى مليون صندوق، فقد تعرضت في الربيع المنصرم الى كارثة طبيعية نتيجة عاصفة من البَرَد تسببت بتشوهات خارجية طفيفة على القشرة. فحيث المطلوب تأمين سوق خاص لها وهذا ما يسعى له الوزير شهيب لبيع هذا الانتاج الى الامم المتحدة وادخاله في اطار السلة الغذائية للنازحين السوريين في لبنان والاردن، والمقدر عددهم بأكثر من اربع ملايين شخص.

بانتظار عودة الوزير شهيب يوم الاثنين من الخارج، لا بد ان تكون هناك حلول سريعة لأن الثمار التي نضجت على امها لم تعد تحتمل وهي تتساقط اكواماً واكداساً تحت الشجر. المطلوب حل سريع لانقاذ لقمة العيش لهؤلاء اللبنانيين.

فمنذ بدأت حركة اعتصامات في مختلف البلدات المنتجة للتفاح، حيث ارتفعت الاصوات المطالبة بمعالجة هذه النكبة الأسوأ في تاريخ هذه الزراعة منذ الستينات حتى اليوم.

ليبانون فيلز