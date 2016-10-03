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روسيا:استيراد المنتجات من مصر باستثناء البطاطس طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 03 أكتوبر 2016 00:00

روسيا:استيراد المنتجات من مصر باستثناء البطاطسالزراعية نت – الاخبار - ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية على موقعها بالانجليزية أن روسيا استأنفت وارداتها من الفواكه والخضار من مصر باستثناء البطاطس. وكانت روسيا قدمت في 22 سبتمبر الماضي قيودا مؤقتة على المنتج الزراعي المصري لسبب أرجعته إلى الانتهاكات الممنهجة لمتطلبات الصحة النباتية، وقررت هيئة الرقابة على المنتجات الزراعية الروسية رفع الحظر بعد محادثات مع ممثلين مصريين.

وقالت يوليا ميلانو المتحدثة باسم الهيئة إن الجانبين اتفقا على استئناف تسليم شحنات المنتجات الزراعية من مصر إلى روسيا ما عدا البطاطس، تحت شرط أن يلبي الجانب المصري كل المطالب الروسية على السلامة الصحية للمنتجات الموردة.

وأضافت أن قرار الحظر بشأن البطاطس سيرفع بعد زيارة خبراء روس إلى مصر في أكتوبر أو نوفمبر.

وكان لموسكو والقاهرة خلافات بشأن شحنات حبوب القمح، حيث لم يلب القمح الروسي الشروط المصرية للسلامة الصحية.

 

 

 

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