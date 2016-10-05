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مصر: الزراعة توافق على تسجيل 17 مبيدا جديدا طباعة إرسال إلى صديق
الأربعاء, 05 أكتوبر 2016 00:00

مصر: الزراعة توافق على تسجيل 17 مبيدا جديداالزراعية نت – الاخبار - وافقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على تسجيل 17 مبيدا جديدا لمكافحة الآفات الزراعية. وتشمل عضوية اللجنة بحسب الوظائف، كل من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومدير معهد بحوث وقاية النباتات، ومدير معهد بحوث أمراض النباتات، ومدير المعمل المركزي للمبيدات، ومدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، ومدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية والبيئة.

 

 

 

صدى البلد

 

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