الزراعية نت – الاخبار - أكد مدير عام الزراعة بالأحساء بالإنابة المهندس خالد بن سعد الحسيني انه تم صرف اكثر من 7.6 مليون ريال إعانة للمستحقين من مزارعي التمور بالمحافظة لسنة 1436هـ. وقال المهندس الحسيني: ان اتباع المزارع لطرق الري الحديثة المرشدة للمياه تجعله يستحق الإعانة، وكذلك بالنسبة للتمور الموردة الى مصنع التمور حيث يتم احتساب سعر الكيلو جرام بـ 5 ريالات لمَنْ يتبع طرق الترشيد مقارنه بـ 3 ريالات لمَنْ يتبع الطرق التقليدية للري.

وقدم المهندس الحسيني الشكر الجزيل لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم الدائم للزراعة والمزارعين، حيث أصبحت المملكة من الدول الرائدة في المجال الزراعي الذي يقوم بتوفير الامن الغذائي للمواطن. منوها بان وزارة الزراعة قامت بالعمل على تحقيق هذا الهدف بشقيه الزراعي والحيواني، وذلك عن طريق توزيع الاراضي الزراعية وتقديم القروض والمعونات وتوفير الاليات والادوية وغيرها من اجل تحقيق تنمية زراعية مستدامة.

وأضاف: من هنا اتوجه الى الله سبحانه وتعالى ان يحفظ ولاة امرنا من كل سوء وبلدنا من كل شر وان يديم على هذا الوطن نعمة الامن والامان والرخاء والازدهار في ظل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اعزه الله وايده بنصره، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله وسدد خطاهما-.

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