الزراعية نت – الاخبار - دعى نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس الزراعي نهاد العليمي الحكومة ومجلس النواب الجديدين إلى الالتفات للقطاع الزراعي معتبرا أن هذه المرحلة تشكل فرصة حقيقية لتسليط الضوء على القطاع الأكثر أهمية في الأردن. و أضاف العليمي أن القطاع الزراعي اليوم يوفر بيئة اقتصادية واجتماعية تتضمن وظائف دائمة و موسمية تعيل آلاف الأسر الأردنية و ترفد الناتج القومي, وتشكل قيمة مضافة للمنتج الأردني الذي يصل لجميع بلدان العالم وينافس أفضل المنتجات العالمية.

و ذكر العليمي أن القطاع الزراعي يعاني منذ أمد بعيد من عديد المشكلات التي تسببت بتراجعه وفقدانه للكثير من الفرص المتاحة, لعل من أهمها العقلية الحكومية التهميشية التي تتعامل معه على أساس أنه قطاع محمول معتمد على غيره من القطاعات بالرغم من ان أرقام حجوم الاستثمار والمدخولات للقطاع الزراعي على مر السنوات الماضية تخالف هذا النهج تماما.

وحذر العليمي أن استمرار هذه العقلية في تجاهل وتهميش القطاع الزراعي ستجعل من المستقبل القريب ميدانا لأزمة اقتصادية و اجتماعية جديدة كنتيجة طبيعية لخروج الاستثمارات الزراعية خارج الأردن, او خسارتها لعدم قدرتها على المنافسة مع منتجات الدول الأخرى التي تدعم وتحمي قطاعها الزراعي.

و نوه العلمي" أننا في نقابة المهندسين الزراعيين ندرك الدور الكبير المطلوب من الحكومة الجديدة و مجلس النواب الثامن عشر لذا فإنا نعتقد ان عقلية الشراكة المؤمنة بأهمية هذا القطاع والتي ترى في بيوت الخبرة ومؤسسات القطاع الزراعي شركاء حقيقيين في التشخيص والحل هي المطلوبة في هذا الوقت".

حمرين نيوز