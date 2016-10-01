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الأخبار
الكويت- 5 مشروعات استثمارية كبرى للزراعة
الأربعاء, 28 سبتمبر 2016
الأربعاء, 28 سبتمبر 2016
الاردن: تجار يسعون لتصدير اطنان من الزيتون لـ"اسرائيل"
الأربعاء, 28 سبتمبر 2016
الأربعاء, 28 سبتمبر 2016
فلسطين: اجتماع لإقامة منطقة صناعية زراعية
الأربعاء, 28 سبتمبر 2016
الأربعاء, 28 سبتمبر 2016
خادم الحرمين يرعى مؤتمر الموارد المائية والبيئة الجافة
الأربعاء, 28 سبتمبر 2016
الأربعاء, 28 سبتمبر 2016
روسيا تستأنف واردات الفاكهة والخضروات من مصر
الأربعاء, 28 سبتمبر 2016
الأربعاء, 28 سبتمبر 2016
الاردن: مطالب بوقف استيراد الدجاج المجمد
الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
قطر الخيرية تنفذ 145 مشروعا إنتاجيا بالأردن
الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
منع دخول الفراولة المصرية إلى الكويت بدون بشهادة
الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
السعودية: نفي استقبال حالات مرضية بسبب منتجات ملوثة
الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
|الاردن: الزراعيين تدعو إلى الالتفات للقطاع الزراعي