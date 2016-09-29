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الجزائر: لا تمويل جديد في تربية الأبقار طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 29 سبتمبر 2016 00:00

الجزائر: لا تمويل جديد في تربية الأبقارالزراعية نت – الاخبار - أوضح مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بالمدية، خلال الندوة الصحافية التي عقدها بمركز التسلية العلمية، أن الوكالة قامت ومنذ بداية العام الجاري بتمويل 93 مشروعا بقيمة مالية إجمالية قدرت بـ43 مليار سنتيم تتوزع ما بين 39 مشروعا في قطاع الفلاحة، 14 في الصناعة، 20 في مجال الخدمات، 7 متعلقة بالبناء والأشغال العمومية، 6 مشاريع خصصت للصناعات التقليدية و7 أعمال حرة، مع العلم بأن المشاريع الممولة إلى غاية يومنا وفرت 13 ألف عمل، كما أنه من بين هذه المشاريع نجد 500 مشروع متعلق بتربية الأبقار الحلوب والتي سيتم تعليقها لوجود فائض، مختتما الندوة بالتأكيد على أن الوكالة تعمل على المرافقة وخلق فرص التكوين.

 

 

 

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