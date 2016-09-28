الزراعية نت – الاخبار - يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- المؤتمر الدولي السابع للموارد المائية والبيئة الجافة الذي يعقد بإذن الله خلال الفترة من 5-7 ربيع الأول 1438هـ الموافق 4-6 ديسمبر 2016م، بتنظيم معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء التابع لجامعة الملك سعود، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأبدى المشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء بجامعة الملك سعود، د. عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ، سعادته برعاية خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، مؤكداً أن تلك الرعاية تعكس اهتمامه -يحفظه الله- بتشجيع لقاءات العلماء وتطوير منابر العلم، وخاصة جامعة الملك سعود التي تحظى بتقدير خاص ورعاية وثقة من مقامه الكريم، لما تقدمه من جهود متميزة في مجال التعليم والتربية والتثقيف والبحث العلمي.

وأضاف د. آل الشيخ بأن مؤتمر الموارد المائية والبيئة الجافة، هو السابع من سلسلة مؤتمرات دولية نظمت منذ العام 2004، وشارك فيها نخبة من علماء وخبراء المياه حول العالم، وقد حظي هذا المؤتمر بسمعة عالمية متميزة خلال الدورات الماضية، ويشهد حالياً اقبالاً كبيراً من الباحثين للمشاركة في تقديم الأوراق العلمية، ويهدف المؤتمر لإتاحة الفرصة لالتقاء العلماء والباحثين والعاملين في قطاع المياه وتبادل العلوم والمعارف في مجالات البيئة والمياه والصحراء.

كما يساهم المؤتمر في الاستفادة من التقنيات الحديثة في دراسات المناطق الجافة وشبه الجافة ومواردها الطبيعية، وكذلك الاطلاع على أحدث الطرق والتقنيات المتبعة في المحافظة على موارد المياه وطرق استدامتها والمحافظة عليها، ويهدف أيضاً إلى تبادل الخبرات بين متخذي القرار والخبراء والعلماء بهدف الوصول إلى تكاملية وشمولية الحلول للمشاكل ذات الصلة بالمياه.

ويشتمل المؤتمر على أربعة محاور رئيسة هي، الموارد المائية، والبيئة الجافة، وترشيد المياه والمحافظة عليها، واستخدام التقنيات الحديثة في دراسة البيئة الجافة، والموارد الطبيعية الخاصة بها.

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