الزراعية نت – الاخبار - أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية أن الحضور الأردني في اللقاء الرباعي الذي عقد في مدينة أريحا مؤخرا، والذي شارك فيه مندوبون عن الأردن وإسرائيل واليابان والسلطة الفلسطينية، لإقامة منطقة صناعية زراعية، جاء بناءً على طلب الجانب الياباني.

وأشار مصدر في الوزارة إلى أن المشروع الذي تمت مناقشته في اللقاء، "يندرج ضمن إطار المبادرة اليابانية لإنشاء ممر للسلام والازدهار في المنطقة"، والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني السابق كويزومي إلى الأردن في تموز (يوليو) 2006.

وأوضح أن هذه المبادرة "تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم والالتزام والمشاركة من قبل الجانب الياباني في بناء عملية السلام في الشرق الأوسط"، حيث ترتكز على تنفيذ مشاريع مشتركة تعمل على تحفيز التعاون الاقتصادي بين الجهات الأربع.

وقال إن مشروع إقامة هذه المنطقة هو أحد مشاريع المبادرة اليابانية المذكورة، مبينة أنه من المتوقع مستقبلاً تنفيذ مشاريع أخرى ذات بعد إقليمي توفر فرض عمل للأردنيين أيضاً.

وأضاف إن الجانب الياباني الآن بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، والبدء بالثانية، حيث بدأت مجموعة من المصانع بممارسة عملها بشكل فعلي ضمن إطار المنطقة الصناعية الزراعية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أشارت في تقرير لها الخميس الماضي، إلى أن "الرئيس التنفيذي لوزارة التخطيط صالح خرابشة، والوزير الإسرائيلي تسحاي هنغبي، ووزير الدولة الياباني كنتارو سونورا، بالإضافة إلى وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، شاركوا في اجتماع أريحا".

واستهدف الاجتماع، وفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، "الدفع بالمشروع الممول من قبل الحكومة اليابانية، والذي سيتم بناؤه في أريحا، علما أن المشروع مطروح على طاولة التنفيذ منذ تسعة أعوام، لكنه واجه العديد من المعيقات".

وبينت أنه "خلال السنة الأخيرة، حصل تقدم لتنفيذ هذا المشروع بعد الاتفاق على شق طريق إلى الأردن، لنقل البضائع التي يتم إنتاجها في مصانع المنطقة الصناعية الحديثة بشكل مباشر إلى الأردن، ومنه لتصل إلى باقي دول العالم".

الغد