الزراعية نت – الاخبار - كشف تاجر متخصص بتصدير ثمار الزيتون والمنتجات الخضرية من خضار وفواكه الى "اسرائيل" عن تعاقده مع اصحاب مزارع زيتون قبل تلقيطها لجني ثمارها وتصديرها الى الكيان الصهيوني. وبين تاجر ان تصدير ثمار الزيتون الى "اسرائيل" ليس بالأمر الجديد الذي يحدث لأول مرة، لافتا الى ان اتفاقية السلام الموقعة بين الاردن و"اسرائيل" فتحت ابواب التعاون التجاري بيننا.

اضاف التاجر "ش.ع" والذي فضل عدم ذكر اسمه ان شركته وقعت اتفاقيات استيراد وتصدير سنوية مع نظرائه من الشركات الزراعية الاسرائيلية، موضحا ان من بين المواد الزراعية التي نقوم بتصديرها ثمار الزيتون.

وزير الزراعة الدكتور رضا الخوالدة قرر ان يكون تاريخ 10/10/2016 موعدا لفتح معاصر الزيتون في المملكة للموسم الحالي 2016-2017، مؤكدا ضرورة التقيد بالشروط البيئية والصحية الواردة بتعليمات ترخيص انشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم ( ز/12) لسنة 2016.

وطالب الخوالدة مدراء الزراعة على ضرورة متابعة تطبيق شروط معاصر الزيتون ضمن مناطق الاختصاص التقيد بشروط البيئية والصحية.

ونوه التاجر ان وزارة الزراعة تمنح تصاريح كل عام لتصدير كميات من ثمار الزيتون تتراوح بين 7-12 الف طن، لافتا ان هناك عدة عوامل واسباب تتحكم بالكميات المصدرة لـ"اسرائيل".

واستعرض التاجر هذه الاسباب ذاكرا منها الانتاج المحلي من ثمار الزيتون، حيث تزيد كميات التصدير في حال زيادة كميات الانتاج، وكذلك العكس تتراجع كميات الثمار المصدرة بتراجع الانتاج المحلي.

وذكر أيضاً ان وفرة الانتاج في "اسرائيل" واراضي السلطة الفلسطينية يقلل من طلب الشركات الزراعية الاسرائيلية على الزيتون الاردني.

وحول انواع الزيتون التي يتم تصديرها، بين التاجر ان ما يتم تصديره من ثمار الزيتون هي النوعيات المروية المزروعة في المناطق الصحراوية، والمخصص لصناعة المخللات.

وبخصوص الزيتون المخصص لاستخراج الزيت، بين التاجر ان اقبال الشركات الزراعية الاسرائيلية عليه اقل من باقي الانواع، نظرا لوجود ثمار زيتون تطرح لكميات زيت أكثر مما هو موجود لدينا.

وذكر أيضاً ان شركته قامت بالتعاقد مع مزارعين لبيع محصولهم خلال الشهر القادم، لافتا الى انه يقوم بضمان مزارع زيتون لجني محصولها خلال موسم الانتاج، ويشتري باقي الكميات المطلوبة من شركات زراعية أخرى.

ورفض التاجر تحديد الاسعار التي يشتري بها محاصيل ثمار الزيتون، منوها الى ان الاسعار تخضع للعرض والطلب وتختلف من مزرعة لأخرى، ومن نوعية زيتون الى نوعية.

وبحسب احصائيات وزارة الزراعة تم خلال العام الماضي 2015 تصدير 4516 طنا من ثمار الزيتون الى "إسرائيل" من بداية الموسم الحالي، وقام بتصديرها تجار وسطاء.

وسمحت الزراعة بتصدير 7 آلاف طن من ثمار الزيتون لـ"إسرائيل" ودول الخليج، وعدد من الدول التي تستقبل كميات من ثمار الزيتون المحلية.

مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران قال في تصريح لــ"ألوان نيوز" ان تصدير ثمار الزيتون الى الكيان الصهيوني يعتبر تطبيعا تجاريا مع العدو الصهيوني، مؤكدا أن اتحاد المزارعين يرفض التطبيع مع الصهاينة.

ونفى العوران قيام مزارعي الزيتون بتصدير أي كميات الى العدو الصهيوني، مؤكدا أن من يقومون بالتصدير عبارة عن وسطاء وسماسرة يقومون بالتعاقد مع مزارعي المحافظات الشرقية والشمالية في المملكة لتصدير ثمار الزيتون إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف العوران ان هؤلاء السماسرة والوسطاء تربطهم علاقات قديمة مع التجار والمستوردين الإسرائيليين لتصدير ثمار الزيتون من مناطق الزراعات المروية بكميات محددة ومتفق عليها كل عام.

ودعا العوران وزارة الزراعة الى منع تصدير ثمار الزيتون إلى دولة الاحتلال الصهيوني، خاصة وأن إنتاج المملكة هذا الموسم معرض للانخفاض نظرا لموجات الحر الأخيرة.

وأشار الى ان السماح بتصدير الزيتون للخارج، سيسهم في رفع أسعار زيت الزيتون محليا، وسيؤدي إلى استيراده.

وأشار إلى أن الاتحاد يرفض قرار السماح بتصدير المنتج كونه سيلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وبعمال المعاصر وأصحابها.

نقابة أصحاب معاصر الزيتون رفضت تصدير ثمر الزيتون الى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت النقابة في بيان صحفي ان التصدير يشكل خطرا على سمعة زيت الزيتون الأردني، حيث تقوم "إسرائيل" بعصره وإعادة تصديره إلى أوروبا، باعتباره زيتا قادما من الأراضي المقدسة، خاصة وأن الأوروبيين يستخدمون الزيت القادم من الأراضي المقدسة لغايات التعميد".

وقالت النقابة في بيانها ان السماح بتصدير الثمار يشكل صدمة للمستثمرين في قطاع منتجات الزيتون الذين ينتظرون كميات إضافية من الزيتون لتشغيل المعاصر والأيدي العاملة.

وأضافت النقابة أن السماح بالتصدير سيؤدي إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق المحلية، فيما يمتلك المستهلك الحق بشراء زيت الزيتون بأسعار معقولة وبالأخص أن الموسم الحالي يعتبر ضعيفا.

المصدر : السبيل