الزراعية نت – الاخبار - نفى مستشفى الملك فيصل التخصصي بمنطقة الرياض ما هو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استقباله 15 حالة مرضية أصيبت بفيروس الكبد الوبائي "A" بسبب تناول خضراوات أو فواكه مصرية ملوثة ، وذكر المستشفى بتغريدة بحسابه الرسمي بتويتر قائلا : يؤكد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عدم استقباله حالات مرضية بسبب خضروات أو فواكه مصرية ملوثة كما أشيع ببعض وسائل التواصل الاجتماعي.

يجدر بالذكر أنه تداول خلال الأيام الماضية تحذيرات عدة من تناول الفواكه والخضراوات المصرية بعد تداول معلومات تؤكد أنها تسقى بمياه المجاري ، وتم تداول مقطع صوتي لأحد الأطباء من إحدى الجاليات العربية يحذر من تناول المانجو والفراولة المصرية مؤكدا في حديثه وصول أكثر من 12 حالة مرضية بفيروس الكبد الوبائي للمستشفى وتم تداول مقطع أخر لقريب للطبيب يؤكد ذات المعلومة.

وأصابت المواطنين حالة من الخوف أثناء التسوق للخضراوات والفواكه حالة من الخوف والقلق مستغربين عدم إدلاء أي تصريحات تؤكد أو تنفي ماهو متداول سواء من وزارة التجارة أو وزارة الزراعة ، مطالبين بضرورة فحص أي مواد غذائية مستوردة لحماية المواطن المستهلك.

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