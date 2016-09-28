الزراعية نت – الاخبار - تنفذ الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 5 مشروعات كبرى في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية للاستثمار فيها، من خلال الصندوق في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين الجانبين، في نوفمبر المقبل.

وأكد نائب رئيس الهيئة الممثل عن الهيئة للتنسيق مع الصندوق المهندس فيصل الصديقي لـ «الراي»، أن من بين المشروعات الخمسة مشروع إنشاء وإدارة المشاتل الزراعية الخاصة في منطقتي الجهراء والصباحية للشباب، ومشروع تربية الدجاج اللاحم، حيث تسعى الهيئة الى رفع انتاج الدجاج اللاحم من 20 في المئة حالياً إلى 70 في المئة كمرحلة أولى، في إطار تنمية وتطوير قطاع الانتاج الداجن.

وذكر ان من بين المشروعات مشروع استزراع الأسماك والروبيان لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك بالسوق المحلي، فضلاً عما تتعرض له البيئة البحرية الكويتية من تدهور واستنزاف لمواردها البحرية، والحاجة الملحة لتخفيف الأعباء عن مصادر الموارد البحرية السمكية، كما تشمل المشاريع الخمسة مشروع انتاج الكمبوسيت وتصنيع السيلاج، ويهدف إلى استغلال المخلفات الزراعية والحيوانية واعادة تدويرها لانتاج محسنات للتربة واعلاف للحيوان.

وأضاف ان «آخر المشروعات الخمسة مشروع الصالات الرياضية المكيفة بمعدل 3 صالات بمساحة 2500 م2 لكل محافظة، وقد تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء، الذي وافق على المشروع».

لجنة للتظلمات من التدوير والتقاعد

أصدر رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي، قرارا بتشكيل لجنة لدراسة التظلمات الخاصة بقرارات الإحالة الى التقاعد، وقرارات التدوير التي صدرت خلال الستة أشهر السابقة على صدور هذا القرار من الجهة القانونية، وترفع تقريرها على نتائج عملها إلى رئيس الهيئة بمدى زمني لا يتجاوز شهرين من تاريخ تشكيلها.

وضمّت اللجنة برئاسة مدير إدارة مكتب الرئيس شاكر عوض، والأعضاء: الباحث القانوني في إدارة مكتب رئيس الهيئة عبدالعزيز الشريكة، والباحث القانوني في إدارة القسائم الزراعية أحمد طراد، والمستشار القانوني في إدارة مكتب رئيس الهيئة سمير صادق، وباحث قانوني أول إدارة الشؤون القانونية علاء قنديل، والباحث القانوني في إدارة الشؤون الإدارية ماهر زيدان.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها خلال مواعيد العمل الرسمية، ولها أن تطلع على الأوراق والمستندات الخاصة بمجال عملها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً في العاملين بالهيئة لتأدية عملها.

الرأي