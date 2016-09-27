الزراعية نت – الاخبار - في إطار تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإنسانية والتنموية الأردنية، نفذت قطر الخيرية خلال العام الجاري 2016 عدداً من المشاريع الاجتماعية والانتاجية الموجهة والمخصصة لصالح الأسر الأردنية المتعففة. وقال السيد محمد راشد الكعبي، مدير إدارة الاغاثة بالإدارة التنفيذية للعمليات بقطر الخيرية: إنه في اطار اتفاقيات التعاون و الشراكات التي تمت بين قطر الخيرية والهيئة الخيرية الهاشمية من جهة وبين قطر الخيرية و الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية من جهة أخرى فقد تم تنفيذ عددا من المشاريع لصالح الأسر المتعففة.

وأضاف الكعبي بأنه تم تنفيذ ومتابعة عدد من المشاريع الانتاجية للأسر الفقيرة في مناطق متعددة داخل الأردن وذلك بالشراكة مع الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية، مشيرا بأنه تم بناء قدرات هذه الأسر من خلال التدريب المطول أثناء العمل والإشراف والمتابعة وإيجاد آليات تسويق لمنتجاتهم لتمكينهم من إدارة مشاريعهم بالشكل الصحيح وتحقيق دخل كاف لسد احتياجات الأسرة الاعتيادية دون الاعتماد على المعونات.

و قد تم في إطار تلك المشاريع تنفيذ ومتابعة مشاريع انتاجية للأسر الفقيرة في منطقة غور فيفا، تمثلت تلك المشاريع في توزيع مشاريع انتاجية زراعية تتضمن انتاج الدواجن والماعز والاعلاف والأشتال، وقد استفاد منها50 أسرة، كما تم تنفيذ مشاريع انتاجية (تجارية، خدمية، حرفية...) بما يتناسب مع القدرات التقنية لكل أسرة في نفس المنطقة ، وقد استفاد من المشروع 45 أسرة.

وعلى نحو متصل تم تنفيذ مشاريع انتاجية مماثلة لـ 50 أسرة فقيرة بمنطقة القادسية بمحافظة الطفيلة، وتنوعت تلك المشاريع بين إنتاج الدواجن والحمام والماعز والنباتات الطبية واشتال مختلفة بالإضافة إلى مشاريع تجارية متنوعة (محمص، كهربائي سيارات، ادوات منزلية ، محل ملابس، بقالة، محل مجمدات...)

معونات غذائية: وفيما يتعلق بالمشاريع التي تم تنفيذها بالتنسيق بين قطر الخيرية والهيئة الخيرية الهاشمية، فقد أشار مدير إدارة الإغاثة بالإدارة التنفيذية للعمليات بقطر الخيرية بأن تلك المشاريع تمثلت في توزيع مساعدات نقدية على الأسر الاردنية، وذلك وفقا لمعايير، أهمها التركيز على الأسر الأشد حاجة والتي تعولها امرأة و للأسر التي لديها أبناء معاقين، و نوه بأنه استفاد من المشروع 2500 أسرة من المناطق المستهدفة، وهي محافظات البلقاء والزرقاء ومعان والعقبة ووادي عربة، بالإضافة إلى مناطق الاغوار الوسطى والشمالية والجنوبية.

كما تم توزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان الماضي على الأسر الأردنية المتعففة بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عليها، وقد استفاد من المشروع 5000 أسرة موزعة على أربعين قرية ومدينة ومخيم ضمن سبع محافظات أردنية هي: المفرق، حيث شملت النغير والحمراء والبويضة والكرك ومادبا ولواء ذيبان ومخيم دبا والطفيلة ومعان ومنطقة الريشة وعجلون وجرش ووداي عربة وقرى القويرة والقريرة والرجمة بالإضافة الى الرصيفة ولواء ناعور وأم البساتين وقسبان ضمن محافظة العاصمة. ومشروع افطار الصائم، حيث تم توزيع 25 لف وجبة افطار على الصائمين وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات

اتفاقيتا تعاون: يشار إلى في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها وفد قطر الخيرية للعاصمة الأردنية عمّان برئاسة السيد الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، السيد يوسف بن أحمد الكواري، فقد وقّعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بهدف تعزيز التعاون وتنفيذ مشاريع مشتركة بين الطرفين بناء على الدور المهم الذي تقوم به الهيئة الخيرية في خدمة الأسر المتعففة واللاجئين السوريين في كافة المناطق الأردنية، وذلك لتنفيذ برامج ومشاريع إنسانية مشتركة تخدم المجتمع المحلي واللاجئين السوريين.

كما وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون وشراكة مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية من أجل الإسهام في الحد من الفقر، وتمكين الشرائح الضعيفة في الاعتماد على نفسها معيشيا وتوفير الحياة الكريمة لها.

الشرق