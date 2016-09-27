الزراعية نت – الاخبار - وجه الاتحاد النوعي لمربي الدواجن كتابا الى وزير الصناعة والتجارة والتموين يطالب فيه بايقاف استيراد الدجاج المجمد نظرا لما يتعرض له القطاع من خسائر فادحة وحماية القطاع من تغول المستورد . وقال رئيس الاتحاد المهندس فارس حمودة « انه ونظرا لما يتعرض له قطاع الدواجن من خسائر فادحة نتيجة استيراد الدجاج المجمد وانخفاض اسعار الدجاج الحي المحلي لاسعار غير مسبوقة وصلت الى ادنى مستوياتها منذ عدة سنوات نتيجة ارتفاع الكميات المستوردة ، علما ان الاتحاد وجه عدة كتب الى وزير الزراعة خلال وقت سابق يطالب فيه بايقاف استيراد الدجاج المجمد لفترة محدودة .

وطالب حمودة الجهات الحكومية والمختصة في النظر بمشكلة قطاع الدواجن نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها بسبب اغراق السوق بكميات كبيرة من الدجاج المجمد , علما بانه قد تم تطوير القطاع خلال السنوات السابقة وتم ضخ مئات الملايين من الدنانير , حيث اصبح هناك اكتفاء ذاتي من لحوم الدواجن في المملكة مما يعني عدم حاجة السوق المحلي لاستيراد الدجاج المجمد .

وبين حمودة أن القطاع يشغل اكثر من خمسة الاف عائلة اردنية بقطاع الدواجن ومهددين بالافلاس وبالتالي زيادة العبء على الدولة في حال انهيار القطاع بسبب عدم اتخاذ اجراءات فورية لوقف استيراد الدجاج المجمد .

وبين حمودة أن المستوردات من لحوم الدواجن المجمدة قد تزايدت بشكل كبير في السنوات الاخيرة , حيث كان المجموع في عام 2011 « 25الف طن ووصل المجموع الكلي في عام 2015 الى 72 الف طن «

واوضح ان الزيادة المفاجئة في عام 2012 و 2013 كانت بسبب الزيادة في اعداد السكان نتيجة اللجوء السوري , لكن المستثمرين والمزراعين الاردنيين تداركو العجز وتم الاستثمار لسد نسبة النقص .

وقال انه مما تسبب بالازمة في السنة الاخيرة تحديدا من بداية شهر 10/2015 هو اغلاق المعابر الحدودية شرقا وشمالا حيث لم يعد هناك امكانية تصدير فائض الانتاج الموسمي .

الرأي