الزراعية نت – الاخبار - يناقش خبراء عالميون فرص الاستثمار في قطاع المياه وفقا لرؤية المملكة 2030 وما تضمنه برنامج التحول الوطني 2020 والذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة برعاية وزيرها المهندس عبدالرحمن الفضلي، 27 صفر القادم، تحت شعار «أسس بناء الشراكة الإستراتيجية للفرص الواعدة». ويستعرض الملتقى الفرص الاستثمارية في قطاع المياه الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة، ويهدف إلى تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه في مختلف اختصاصاته الإنتاج والمعالجة والنقل والتوزيع وعرض الفرص الاستثمارية في قطاع المياه بالمملكة وتبادل الأفكار مع الهيئات والمنظمات الحكومية والخاصة على المستويين الإقليمي والعالمي. ويشهد ملتقى الاستثمار في المياه الذي تشارك فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة الوطنية للمياه وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إضافة إلى شركة المياه والكهرباء وحضور الفاعلين من الشركات العالمية وبيوت الخبرة الاستثمارية في هذا المجال، ومناقشة محاور إعادة هيكلة قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، الاستثمار والفرص المتاحة في قطاع المياه، أسس اختيار النموذج الأفضل للشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه، وقصص وتجارب ناجحة إقليمية ودولية في خصخصة قطاع المياه إلى جانب الاستثمار في تقنية المياه. ويعمل الملتقى على تغطية ومناقشة الاستثمار في قطاعات تحلية المياه المالحة، نقل المياه، توزيع المياه، جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، إنتاج وتوزيع المياه المعالجة، إضافة إلى خدمات المستهلكين، كما سيتضمن ورش عمل تمهيدية وأخرى متخصصة حول محاور الملتقى، وحلقة نقاش لاستجلاء أفكار القطاع الخاص لضمان قيام شراكة إستراتيجية ناجحة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ويشارك فيها مطورون وبيوت مالية ومستشارون قانونيون وفنيون، إلى جانب الجلسة الختامية التي ستتضمن تلخيص التوصيات والأفكار. ويصاحب الملتقى أجنحة تقديمية لعرض الفرص المتاحة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة الوطنية للمياه، كما ستخصص أجنحة لأبرز المطورين محليا وإقليميا ودوليا وأخرى للجهات الاستشارية وأجنحة لمصنعي المواد وقطع الغيار وبيوت التقنية. عكاظ RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



