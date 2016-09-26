الزراعية نت – الاخبار - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، انه وبحسب تقارير الاستقصاء الوابائي الواردة من وزارة الصحة فانه لا يوجد هناك ما يدعو للقلق بالنسبة لسلامة المنتوجات الزراعية القادمة من مصر. وقال الدكتور عبيدات في ت صريح ان المؤسسة تتابع عن كثب للتأكد من سلامة المنتوجات الزراعية القادمة من مصر وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والزراعة والجهات المصرية ومع الهيئة الامريكية للغذاء، مشيرا الى اننا على علم بالتقرير الامريكي المتعلق بالمنتوجات المصرية قبل تداوله اعلاميا وتعاملنا معه بشكل جدي.

واضاف اننا في المملكة نطبق أنظمة رقابية مبنية على الأسس العلمية والمعايير العالمية ونمتلك الكوادر المختصة والاجهزة الحديثة عالميا بهذا الخصوص، مشددا على انه لا يجوز لاي جهة كانت تبني ادعاءات غير مبنية على اسس علمية بهدف اثارة ضجيج اعلامي وتشويش للرأي العام.

واوضح ان الاردن اتخذ على الفور الاجراءات الاحترازية بما يكفل سلامة انسياب مواد غذاء امن بناء على التقرير الذي تلقته من خلال نظام الانذار المبكر فجر يوم 14 ايلول الجاري والمنسوب الى موقع هيئة الغذاء والدواء الامريكية وتم التواصل معها ومع الاتحاد الاوروبي ودول الخليج من خلال انظمة الانذار المبكر للوقوف على حقيقة الامر، كما تم ابلاغ وزارتي الصحة والزراعة على الفور واتخاذ الاجراءات الاحترازية.

واضاف ان اي منتوجات غذائية لا تدخل الاسواق الاوروبية والامريكية دون استيفائها الشروط الصحية المطلوبة من تلك الدول خاصة الولايات المتحدة الامريكية وهي شروط عالية المستوى موضحا ان الفحوصات المخبرية الفيروسية ليست اجراء روتينيا معتمدا لغاية اجازة بعض المواد الغذائية وانها تعتمد في حالات انتشار الوباء.

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