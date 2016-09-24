الزراعية نت – الاخبار - قدرت وزارة الزراعة عدد البيوت الزراعية المزروعة بازهار القطف بحوالي 2500 بيت زراعي في المملكة، وعدد مزارعي ازهار القطف حوالي 70 مزارعا يزرعون العديد من انواع الزهور كالورد ودوار الشمس وعصفور الجنة والفريزيا والقرنفل والكزبلانكا والليليوم

وقال الناطق الاعلامي لوزاره الزراعة الدكتور نمر حدادين ان قطاع الزهور في الاردن يعد قطاعا حيويا اذ تتصدر زراعة الزهور مكانة هامة في الاقتصاد ويزداد الطلب عليها سنويا ويوجد اكتفاء ذاتي من الزهور، من خلال التشاركية والتعاون بين الوزارة ومنتجي الزهور .

واضاف في تصريح صحفي انه تم تشجيع الانتاج المتميز للزهور الاردنية التي تجد لها اسواقا مهمة كون زراعة الزهور تنمو وتتطور بسرعة، مشيرا إلى ان الانتاج يصل الى اكثر من 70 مليون زهرة في السنة اضافة الى ابصال ازهار القطف المختلفة .

وقال ان الانتاج يغطي احتياجات السوق المحليه خاصة ازهار القطف، كما ظهر فائض في الانتاج عن حاجة السوق، مشيرا إلى ان الاردن يعتبر من اهم الدول المنتجه للزهور ويوجد مزارع متطورة بطرق انتاجها لمعظم ازهار القطف في مختلف مناطق المملكة .

واشار حدادين إلى انه يوجد بورصة للزهور في عمان وهي الوحيدة من نوعها على مستوى الشرق الاوسط (سوق الجمله الوحيد في منطقه الشرق الاوسط ) تتمتع بمزايا عديدة منها استثمارية تتمتع بخبرات زراعية كبيرة وفرت لها فرصا لدخول الاسواق العالمية.

وتجذب البورصة اليها اصحاب محلات الزهور والمصدرين وتوفر حوارات مع المنتجين حول احتياجاتهم ومتطلباتهم كذلك تحث المزارعين على زراعة اصناف معينة وتستقبل الزهور المحلية على مدار العام عن طريق الزراعة العاديه او البيوت البلاستيكية، والبورصه تزود لبنان ودول الخليج وفرنسا والمانيا وبريطانيا حتى هولندا عاصمة الورود . وتعتبر الزهور الاردنية من اجود الاصناف العالمية، ولكنها تواجه بعض التحديات ومن ابرزها قلة عدد المختصين في مجال زراعة الورود والتحديات المائية وارتفاع كلف الانتاج .

ويذكر ان تجارة الورود ترتبط بالمناسبات ما يساهم في الطلب عليها وخصوصا اصناف ورد الجوري والليليوم والجربيرا وغيرها من الاصناف المتميزة. وبهدف تنظيم قطاع الزهور في الاردن تم تشكيل جمعية ازهار القطف ونباتات الزينة في عام 2005، وتقوم وزارة الزراعة بتنظيم معرض سنوي بالتعاون مع جمعيه منتجي ازهار القطف يتم خلاله عرض منتجات مختلفة من اصناف الورود والبيع المباشر للمواطنين واتاحة الفرصة للمواطن والزائر للاطلاع على انتاج الزهور في الاردن .

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