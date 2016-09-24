أهلا بك في موقع الزراعية نت

أخبار مؤكدة وغير مؤكدة

لافتة إعلانية

 

الزراعية نت على الفيس بوك

YoWindow.com Forecast by yr.no
زراعة الذهب الأخضر ينتج 80 فدان من قصب السكر طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 24 سبتمبر 2016 00:00

زراعة الذهب الأخضر ينتج 80 فدان من قصب السكرالزراعية نت – الاخبار - عقد مؤتمر حملة دعم وتطوير الزراعة فى مصر والعالم العربي لزراعة نبات اﻻستيفا الذهب الأخضر ,كما  حضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة، وبعض الفنانين ومُمثلى الوزارات والمنظمات العالمية، منها منظمة الفاو، والاتحاد العربى الأفريقى،

بحضورر السفير عماد طارق رئيس المجلس العربى الأفريقى، والدكتور عماد الدين محمود اللوبي الإقتصادي العالمى، والدكتور عصام شريف رئيس مؤسسة شرف، والدكتور محمود الشريف رئيس المؤتمر، والدكتور موسى ناجى العالم الزراعى، ودكتور عبد الله الحمامى العالم الزراعى ، والسيد / فريد واصل نقيب الفلاحين .

 

قال العالم الزراعي موسى ناجي، إن نبات «الاستيفا» عند زراعته في 50 فدان يعطي محصول زراعي 80 فدان من قصب السكر، كما يحتاج إلى كمية مياة قليلة، مما يساعد على ترشيد الاستهلاك في الاستخدام، ويرجع ذلك لحصول النبات على مادة تفرز مياه تلقائيا.

وأكد ناجي خلال مؤتمر حملة دعم وتطوير الزراعة في مصر والعالم العربي لزراعة نبات الاستيفا الذهب الأخضر، أن هذا النبات له أهمية كبيرة لعلاج الأمراض وتحديدًا لمريض السكر.

 

 

 

 

الوطن

التعليقات (0)add comment
feedRSS خاصية التعليقات
min/maxإظهار/إخفاء التعليقات

أضف تعليق
تصغير | تكبير

busy
 

الرئيسية | من نحن | الإعلان معنا | الإتصال بنا | الجديد في الزراعة | نشاطات مبرمجة| المخالفات البيئية | الهيئات والشركات | لموظفي الزراعية

"جميع الحقوق محفوظة © 2016 - 2010 "الزراعية نت

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Abyar Designs