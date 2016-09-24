الزراعية نت – الاخبار - عقد مؤتمر حملة دعم وتطوير الزراعة فى مصر والعالم العربي لزراعة نبات اﻻستيفا الذهب الأخضر ,كما حضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة، وبعض الفنانين ومُمثلى الوزارات والمنظمات العالمية، منها منظمة الفاو، والاتحاد العربى الأفريقى،

قال العالم الزراعي موسى ناجي، إن نبات «الاستيفا» عند زراعته في 50 فدان يعطي محصول زراعي 80 فدان من قصب السكر، كما يحتاج إلى كمية مياة قليلة، مما يساعد على ترشيد الاستهلاك في الاستخدام، ويرجع ذلك لحصول النبات على مادة تفرز مياه تلقائيا.

وأكد ناجي خلال مؤتمر حملة دعم وتطوير الزراعة في مصر والعالم العربي لزراعة نبات الاستيفا الذهب الأخضر، أن هذا النبات له أهمية كبيرة لعلاج الأمراض وتحديدًا لمريض السكر.

الوطن