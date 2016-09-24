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التوانسة يواجهون جفافا شديدا طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 24 سبتمبر 2016 00:00

التوانسة يواجهون جفافا شديداالزراعية نت – الاخبار - قالت وكالة اسوشيتد برس الأمريكية إن تونس تواجه جفافا مستمرا في العديد من المناطق في أنحاء البلاد، ما أدى إلى خلق توترات اجتماعية جديدة، وتهديد للزراعة، التي تعتبر دعامة لاقتصادها.  وأضافت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن الأراضي الزراعة تعاتي من جفاف شديد يحرمها من زراعة المحاصيل وأن محتجين ريفيين حاولوا إعاقة إمدادات المياة إلى العاصمة، فيما طالب مشرع ب"ثورة عطش".

وأشارت الوكالة إلى أن تونس تكافح للتعامل مع التطرف والمشاكل الاقتصادية الأخرى.

ونقلت أسوشيتد برس عن وزير الزراعة السابق سعد صديق قوله إن عدم هطول الأمطار وسنوات من سوء إدارة الموارد جعلت الخزانات والسدود عند مستويات مخفضة بشكل استثنائي ما يمكن أن يؤدي إلى "وضع كارثي".

ووفقا للوكالة، يقطع سكان في بعض البلدات عدة كليومترات لإحضار المياه من التوافير العامة، ويحملونها على الحمير، إن وجدت

 

 

 

مصراوي

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