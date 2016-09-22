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روسيا لم ترفض إلا 1.5% من الموالح المصرية طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 22 سبتمبر 2016 00:00

روسيا لم ترفض إلا 1.5% من الموالح المصريةالزراعية نت – الاخبار - قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة وعضو اللجنة الفنية للتفاوض مع روسيا، إن روسيا استوردت خلال آخر عام 300 ألف طن من الموالح لم يتم رفض منها سوى 1.5%، مشيرًا إلى حرص مصر على إنتاج محاصيل زراعية وفق المواصفات العالمية سواء للتصدير أو المستهلك المحلي.

وأضاف نصار في تصريحات صحفية أن هناك تفهم مشترك وحسن نوايا بين الجانبين المصري والروسي في إطار العلاقات التاريخية والقوية بين القاهرة وموسكو، لافتًا إلى أن منتجات مصر الزراعية نظيفة تتماشى مع الاشتراطات الفنية والمواصفات العالمية.

وأكد مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لعدم وجود مشكلة في القمح الروسي في ضوء استيراد مصر خلال العام الأخير 2 مليون طن لم يرفض منهم إلا شحنة واحدة فقط بنسبة لا تتعدى 1.3%، مشيرًا إلى قرار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكيل بعثة للسفر لروسيا في 26 سبتمبر الجاري مكونة من وزارة الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لبحث مشكلة الصادرات المصرية.

 

 

 

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