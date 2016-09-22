الزراعية نت – الاخبار - ذكر وزير الزراعة السوداني، إبراهيم الدخيري، إن بلاده طرحت على الصين 75 مشروعاً ستتم دراستها والعمل على استثمارها قريباً، مؤكداً تطابق الرؤى حول مجمل القضايا الزراعية التي طرحت مع الجانب الصيني، والعمل على بلورتها وتطبيقها على أرض الواقع.

وأشار الدخيري خلال الاجتماع الوزاري مع الجانب الصيني، للتعريف الكبير الذي تم للجانب الصيني حول المحصولات السودانية التي يمكن استيرادها من قبل الصين، والتي تحتاج لإكمال مطلوباتها الصحية حتى يتم التبادل التجاري بصورة سلسة بين الجانبين.

وثمن دور الجانب الصيني في العمل بالمنطقة الزراعية النموذجية بمشروع الرهد الزراعي، الذي يتوقع إنتاجه للقطن بأكثر من مليون فدان.

شبكة الشروق