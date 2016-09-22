الزراعية نت – الاخبار - كشف تقرير أمريكي أن المملكة ضمن قائمة الدول الأكثر استهلاكاً للحوم الدواجن على مستوى العالم، مشيراً إلى أن متوسط استهلاك الفرد في المملكة خلال العام 2015 وصل لنحو 50 كيلوجراماً. وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية أن الإنتاج المحلي للدواجن في المملكة يغطي 41% فقط من الاستهلاك، فيما يتم استيراد ال59% المتبقية من الخارج، مشيراً إلى أن إجمالي الاستهلاك خلال العام الماضي في المملكة بلغ 1.57 مليون طن.

وتوقع التقرير أن يرتفع إنتاج المملكة من لحوم الدواجن إلى 670 ألف طن بنهاية العام الجاري، وإلى 700 ألف طن خلال العام 2017، لافتاً إلى أن الإنتاج المحلي يعتمد على 12 شركة منها شركة الوطنية التي تستحوذ على ثلث الإنتاج تليها شركتا فقيه والمراعي.

وأشار إلى أن المستهلك السعودي يفضل استهلاك الدواجن المبردة الطازجة عن المجمدة، وهو ما دفع العديد من المنتجين للتحول لإنتاج المبرد بدلاً من المجمد.

أزد