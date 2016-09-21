الزراعية نت – الاخبار - كشفت مصادر سياسية أردنية، عن عقد مؤتمر للدول المانحة للمرحلة الأولى لمشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت)، في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على الجانب الأردني من البحر الميت، وأن أعمال المؤتمر خلال الفترة ما بين 1 و4 ديسمبر/ كانون الأول، تتناول تأمين التمويل اللازم من الدول المانحة والمهتمة بالمشروع، باعتباره من أهم المشاريع الاستراتيجية المائية في المملكة، وسيشارك فيه نحو ألف شخصية، من بينهم سياسيون ومتخصصون في تقنيات المياه، ورجال أعمال، وباحثون في مؤسسات أكاديمية. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في أعقاب انعقاد مؤتمر المانحين الدوليين على المستوى الفني للمشروع، الذي عقد في مدينة العقبة خلال شهر مايو/ أيار الماضي، بالتنسيق بين وزارتي المياه والري والتخطيط والتعاون الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي، والأطراف الإقليمية، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 40 جهة دولية وعالمية والمؤسسات المهتمة بتقديم الدعم المالي كمنح للحكومة للأردن. وأوضح نائب وزير التعاون اﻹقليمي، عضو البرلمان الإسرائيلي “الكينست”، أيوب قرا، أن إسرائيل ستوقع قبل المؤتمر على اتفاقية لتأمين 30 مليون متر مكعب من المياه للسلطة الفلسطينية، باعتبارها جزءا من تنفيذ اتفاقية مشروع قناة البحرين، وأن تنفيذ المشروع الضخم حرك على أرض الواقع طواقم تقنية إسرائيلية وفلسطينية على مستوى عال، وهي تعمل بجد ونشاط ﻹنهاء المحادثات والمفاوضات، المتوقع إنهاؤها في شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، تمهيدا لإبرام اتفاقية مياه جديدة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. كان الأردن، وقّع مع إسرائيل في 27 فبراير/ شباط 2015 اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين، بحضور ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، ما أثار ردود فعل غاضبة من القوى السياسية والشعبية الرافضة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وحذرت لجنة “حماية الوطن ومقاومة التطبيع” في الأردن من النتائج السلبية على البلاد. وقالت اللجنة غير الحكومية، التي تأسست عقب توقيع اتفاقية السلام الأردنية مع إسرائيل عام 1994، في بيان لها، إن الشعب الأردني سيتحمل كل الأضرار البيئية والاقتصادية والسياسية والعسكرية الناتجة عن المشروع مع “العدو الصهيوني”. واعتبرت المشروع ضمن المشاريع التطبيعية الحكومية الكبرى، التي تهدف إلى ربط ورهن الاقتصاد الأردني ومقدراته “بالعدو الصهيوني”، وذلك تماشياً مع “الإملاءات” الأمريكية وتحقيقا لحلم هرتزل، بحسب البيان الصادر وقتئذ. وسبق للملكة الأردنية، التأكيد على أنه لا تطوير لناقل “البحرين” إلى قناة مائية مفتوحة، وذلك في ردها على مخاوف تناقلتها تقارير صحفية من تبعات إنشاء المشروع بيئيا وسياسيا، وتقدم الجانب الأردني إلى الجانب المصري بتوضيح، ينفي أن يتضمن المشروع إنشاء قناة مائية على غرار قناة السويس للملاحة البحرية، كما ينفي تطوير المشروع بربطه بالبحر الأبيض المتوسط مستقبلا. وتمت الموافقة على المشروع الإقليمي المشترك بين الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، الذي يعرف ضمن الاتفاقيات المشتركة على أنه “مشروع أردني يقام على أراض أردنية”، في العام 2005 تحت مظلة البنك الدولي، مع اشتراط اتفاقية إطلاق مشروع البحرين “الأردني” على موافقة الأطراف المشتركة الثلاثة بالمشروع تحت مظلة البنك الدولي. وأوضح الأمين العام لسلطة وادي الأردن، المهندس سعد أبو حمور، ورئيس لجنة المياه المشتركة للمشروع، أن ناقل البحرين يهدف إلى الحفاظ على البحر الميت من الانحسار، حيث ينخفض بمعدل متر سنويا، كما يهدف إلى تزويد البلاد بالمياه المحلاة بما يسد احتياجاته المائية المتفاقمة، حيث تبلغ حصة الفرد المائية سنويا نحو 145 متر مكعب من المياه فقط، بحسب الأرقام الرسمية. والانخفاض المستمر في منسوب البحر الميت نتيجة تعرضه للتبخر أولا كمسبب رئيسي والذي تزداد حدته صيفا، على إلحاح التسريع في المضي بمشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت)، في بلد يعاني أصلا من اختلالات خطيرة بين التزويد والطلب المائي، وأن هذا الوضع يشكل “خطرا وسلبا” على بيئة ووضع البحر الميت الذي وصل حاليا إلى نحو 425 مترا تحت سطح البحر، كونه قد يتسبب بشح مياهه خلال السنوات المقبلة. ويشمل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع إنشاء مأخذ للمياه لسحب ما مقداره 300 مليون متر مكعب سنويا من البحر الأحمر، وهي الكمية المطلوبة للمرحلة الأولى، بطاقة إجمالية تصل إلى 700 مليون متر مكعب سنويا، لتزويد المراحل المستقبلية للمشروع. كما سيتم إنشاء محطة ضخ على الشاطئ الشمالي للعقبة وخطوط المياه اللازمة، بحيث يتم إنشاء المبنى لاستيعاب كافة المضخات التي تلزم لضخ المياه لمراحل المشروع المستقبلية من ضمن أعمال المرحلة الأولى. وسيجرى إنشاء خط مياه لنقل مياه البحر الأحمر الى محطة التنقية والتحلية بطول حوالي 23 كيلومترا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوي. الغد RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



