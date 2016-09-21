الزراعية نت – الاخبار - رفض خبراء الربط بين قرار مصر بحظر استيراد القمح من روسيا، وقرار موسكو بحظر استيراد الموالح والفواكهة من مصر، كاشفين عن السبب الحقيقي، وهو وجود مشكلات بالزراعة المصرية تجعل الدول ترفض الصفقات المصرية. في نفس السياق السابق قال النائب محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار مصر بمنع استيراد القمح من روسيا، كان بسبب تواجد فطر "الأرجوات"، وهو مخالف للمواصفات المتفق عليها، كذلك رفضت روسيا استيراد الموالح والخضروات المصرية لأنها مخالفة للمواصفات أيضاً.

وأوضح "تمراز" في تصريح أن قرار روسيا ليس تعسفيًا، ولا يوجد ربط بينه وبين قرار مصر بمنع استيراد القمح الروسي، مؤكداً أن المصالح هي التي تحكم البلدين.

وأكد عضو لجنة الزراعة، أن زراعة الموالح في مصر تعاني من مشكلات عديدة، منها أنه تم إزالة نسبة كبيرة من الموالح في محافظتي البحيرة والإسكندرية، بسبب تدني أسعار الموالح بشكل كبير في السنوات الماضية، متوقعاً وجود تكالب على الإستيراد من مصر.

وأضاف أن روسيا تأخد المنتجات المصرية وفقاً لمواصفات معينة، منها أن تكون الموالح خالية من الهرمونات، وحجمها متوسط، إلا أنها لم تجد تلك المواصفات، وهذا هو السبب الرئيسي لقرار حظر استيراد الموالح والخضروات المصرية.

وتابع تمراز أن الحل الأفضل للأزمة التي حدثت بين مصر وروسيا، يستدعي اتجاه مصر لتحسين منتجاتها، ومراعاة مواصفات الجودة، حتى لا يتأثر الإقتصاد المصري.

فيما قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن العلاقات المصرية الروسية في الفترة الحالية تطغى عليها الصبغة السياسية حالياً بعيداً عن الاقتصاد، مؤكداً على ضرورة وجود اتصالات سياسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبوتن، لتعزيز العلاقات بين البلدين وحل النزاعات القائمة.

ونفى "النحاس" في تصريح .وجود ربط بين حظر مصر استيراد القمح، وقرار روسيا بمنع استيراد الموالح والخضروات من مصر.

مشيراً إلى أن مصر لديها مشكلات عديدة في الزراعة، منها استخدام مياة الصرف الصحي في الري، وهذا ما يتسبب في رفض صفقات عديدة بين مصر ودول أخرى، مما يضر الإقتصاد المصري بشكل كبير.

وأكد "النحاس" على أن قرار روسيا يعطي جرس إنذار لوزارة الزراعة والري المصرية، لغياب دورها في الإلتزام بالمعايير المطلوبة، وكذلك وزارة الصحة لعدم إلتزامها بالمعايير الصحية للزراعة المصرية.

وأضاف النحاس أنه لابد من الأخذ في الإعتبار عودة السياحة الروسية إلى مصر قريباً، مشدداً على ضرورة تحسين الزراعة المصرية لصالح السائح الروسي، حيث أصبح هناك قلق بشان المنتجات الزراعية المصرية في روسيا.

يذكر أن الوكالة الصحية الروسية، أعلنت أن موسكو ستعلق وارداتها من الحمضيات المصرية، ابتداء من 22 سبتمبر الحالي، بسبب انتهاكها للقانونين الروسي والدولي.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أنه سيتم فرض قيود مؤقتة على استيراد منتجات تنطوي على مخاطر عالية على الصحة النباتية مصدرها مصر إلى اتحاد روسيا.

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