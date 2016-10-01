الزراعية نت – الاخبار - طالعتنا منظمة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بتقرير صادم وكارثي يعكس مدى عدم آدمية الطعام المصري وتناول المصريين المنتجات غير الصالحة للاستخدام وذلك نظرًا لوجود مبيدات زراعيه واحتواء بعض المنتجات على بكتيريا نظرًا لسوء المياه المستخدمة في الري أو للأسلوب الخاطئ في غسل المحصولات الزراعية. خرج تقرير الهيئة بأسماء شركات وأسماء منتجات مصرية يحظر دخولها وتداولها بالولايات المتحدة الأمريكية نظرًا لاحتواء هذه المنتجات على بكتيريا مثل السالمونيلا المسببة لمرض التيفود وبكتيريا الآي كولاي المسببة للدوسنتاريا بالإضافة إلى أغذية نباتية مثل الملوخية والنعناع والبامية والزيتون والسبانخ تحتوي على نسبة كبيرة من المبيدات الحشرية. لا شك أن التقرير صادم في بياناته ولا نشكك هنا في صحته من عدمه، فهذه الهيئة الدولية لا يمكن أن تغامر باسمها وسمعتها بالإضافة إلى اشتراك مركز التحكم في الأمراض معها في وضع التقرير (CDC). وهذا التقرير يفتح ملف خطير وهو ماذا يأكل المصريون؟ ولماذا انتشرت الأورام السرطانية في أجساد المصريين؟ ولماذا انتشر المرض في أجساد المصريين من القلب والسكر والضغط والالتهابات الكبدية المختلفة؟ وهل يعقل أن بلد بحجم مصر حضارتها قائمة على الزراعه تنتج مثل هذه السموم؟ وأين الدولة من هذا التقرير أم أننا سنعتبره حبرًا على ورق وندفن رؤوسنا في الرمال حتى لا نواجه هذه الكارثة! وما هي المعايير التي تطبقها وزارة الزراعة بشأن المبيدات وما هو بروتوكول استخدام المبيدات الزراعية طبقًا لكل محصول وما دور وزارة الصحة المصرية في ضمان صلاحية الأغذية المتاحة بالأسواق؟ التقرير يدفعنا إلى التدقيق في أكل وطعام المصريين اليومي فتجد كل صباح ملايين المصريين يصطفون على عربات الفول والطعمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية لتناول وجبة الإفطار التي تشبعه لأكثر من 12 ساعة بأسعار أرخص من أي وجبة أخرى دون أن نسأل أنفسنا ما نوع الفول المطهي ومن أين تم استيراده وطرق التخزين ومكوناته وإضافاته بالإضافة إلى زيت الطعمية التي تم غليه لأكثر من 10 مرات ويزيد لينتج قرص طعمية بخيس الثمن في متناول المواطن البسيط الذي قتله الجوع. وفي النهاية نسأل أنفسنا من أين يأتي مرض السرطان وكيف انتشر في أجساد المصريين؟ الإجابة ببساطة إننا نحن الشعب المصري نفتقد إلى ثقافة الأكل فلا نتحرى ما نأكل وذلك ربما نظرًا للظروف الاقتصادية لغالبية الشعب المصري، فالمصري يعيش يومًا بيوم، بالإضافة إلى الاعتماد على الري بمياه الصرف الصحي يؤدي إلى انتشار الأمراض عن طريق الخضراوات والفواكه الملوثة، ولعل حملات وزارة الصحة والطب الوقائي على الأسواق بالتعاون مع وزارة التموين والتي ينتج عنها إعدامات بمئات الأطنان لأغذية فاسدة لهي أكبر دليل أننا نواجه مشكلة إما في الإنتاج أو التخزين أو الاستيراد أو أزمة ضمير. فيا من تحكمون مصر ويا من تحملتم مسئولية طعام المصريين.. ألم يأن الآوان أن يخرج المجلس الأعلى للغذاء إلى النور ليضع السياسات الغذائية لطعام المصريين ويضع معايير تضمن سلامة الغذاء انطلاقا من أن صحتنا في غذائنا وتوفيرًا للنفقات المهدرة في علاج الأمراض المستمر الناتج عن الطعام فالوقاية خير ألف مرة من العلاج. ألم يأن الآوان أن تضعوا معايير كالتي تطبق بالخارج لضمان سلامة الغذاء المحلي والمستورد قبل وصوله للمستهلك فليس من المعقول أن نظل رهن قمح مصاب بالأرجوت أو مسرطن ولا ندري أين الحقيقة! أليس حقًا من حقوق المواطن المصري أن يحصل على مأكل ملائم وآدمي وخالي من أي أمراض أو مبيدات أو مسرطنات.. ألم يأن الآوان أن يُوقف مسلسل ذبح الحمير وانتشار لحم الحمير في بطون المصريين. يا سادة.. أمريكا منعت هذه المنتجات من دخول بلادها حفاظًا على صحة شعبها الذي هو أغلى ما عندها وهذه المنتجات ما زالت موجودة داخل مصر في الأسواق.. فماذا أنتم فاعلون؟ وأخيرا لك الله يا شعب مصر يا من تأكل متوكلًا على رب العالمين غير مبالي آملًا في ستر الله في ظل غياب الضمير وربما غياب رعاية الدولة التي ربما لم تنتبه أن طعام المصريين أمن قومي. مصر العربية RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



