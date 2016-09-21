الزراعية نت – الاخبار - وصلت مساحات القطن المزروعة في محافظة الحسكة إلى /4870 / هكتار من المساحة المخطط زراعتها وهي /23402 / هكتار على كافة مصادر الري بالمحافظة، حيث ان واقع القطن المزروع جيد بمناطق الزراعة واكبر مساحة مزروعة هي في بلدة ابو راسين ومنطقة راس العين.

وقال المهندس محمود عبد القادر رئيس المكاتب المتخصصة بمديرية زراعة الحسكة إلى ان واقع القطن جيد وهو في مرحلة القطاف، حيث ان الفلاحين بدؤوا بالاستعداد لعمليات قطاف القطن، وأشار إلى ان حاجة المحافظة من البذار هي 1842 طن، ولم يتم تأمين بذار القطن للأخوة الفلاحين نهائيا والمساحات المزروعة زرعت بأصناف غير معتمدة وغير معروفة المصدر.

وبين المهندس عبدالقادر إلى ان السبب في عدم تنفيذ الخطة الانتاجية الزراعية عائد للأسباب التالية وهي عدم توفر مستلزمات الانتاج الزراعي وصعوبة نقلها من منطقة إلى اخرى اضافة لارتفاع اسعارها في السوق السوداء وعدم توفر حوامل الطاقة من محروقات وكهرباء لتشغيل محركات ضخ المياه، وهجرة اليد العاملة إلى خارج المحافظة، ولاسيما الفنية منها وعدم حصول الاخوة الفلاحين والمزارعين على التمويل اللازم بمستلزمات الانتاج الزراعي، وارتفاع تكاليف الايدي العاملة. يشار إلى انه خلال العام الفائت تم استلام حوالي 22 الف طن من اقطان محافظة الحسكة بمركز استلام الاقطان بالمحافظة في المدينة الرياضية حيث تم شحن نحو 11 الف طن من القطن والباقي احترق حيث لم يبقى من القطن سوى 200 طن فقط وخلال العام الحالي قامت الحكومة بتسعير كيلو القطن بـــ 235 ليرة للكيلو والموسم السابق كان 140 ليرة سورية

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