الزراعية نت – الاخبار - خلال اليومين الماضيين، تداولت جرائد وصحف مصرية، تقارير تفيد بحظر هيئة الأغذية والزراعة والدواء الأمريكية، منتجات غذائية مصرية من دخول أراضيها، بعد أسابيع قليلة من إعلان ولاية فرجينيا الأمريكية، منع استيراد الفراولة المصرية تحت دعوى تسببها في إصابة مواطنيها بـ«الفشل الكبدي». من جانبها، قالت وزارة الزراعة على لسان متحدثها الرسمي، إنه لا يوجد منع لأي منتج غذائي مصري من قبّل الولايات المتحدة خلال أخر عامين، إلا أن ذلك يفتح المجال للتساؤل حول التقرير الأمريكي نفسه.

بتقصي حقيقة تقرير موقع الهيئة الأمريكية FDA، وجد أنها أصدرت تقريرها الدوري، والذي تضمن تحذيرًا من استيراد عدد من المنتجات الغذائية والدوائية من دول العالم كافة.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة، وضعت على مصر 10 ملاحظات، بشأن بعض منتجاتها، تتفاوت ما بين التحذير والتنبيه، وهذا مقارنة بدول أخرى مثل الصين التي تم رصد 84 تحذيرًا ضدها.

وكشفت وزارة الزراعة، أن هذه التحذيرات والمنتجات الممنوعة، تعود إلى أعوام 2009 و 2010 و2014، مشيرةً إلى سبب نشر التقارير هو إعادة النظر في تحذيرات استيراد تلك الأنواع.

كما أن بعض التقارير يتم إعادة تقييمها ونشرها كدليل للعاملين في حالة وجود بعض الفطريات المسببة للتسمم في منتجات غذائية لبعض الدول، كما كان الحال في وجود فطر «السلمونيلا» المسبب للتسمم في منتجات غذائية صينية، حيث يشمل التقرير إعادة مراجعة لعشرات الشركات في مختلف الدول والتي من بينها مصر.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن الإدارة الأمريكية نشرت تقريرا عن شركات منتجات الألبان في 22 أغسطس، متضمنا أسماء ثلاث شركات، صدر في حقها تحذيرات استيرادية مسبقا، خلال عامي 2009، و 2010.

يشار إلى أن انخفاض صادرات مصر للولايات المتحدة لتصل إلى 259,6 مليون دولار، بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الماضية، مقارنة بـ294.3 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الماضي 2015 – 2016 والمنتهى فى ديسمبر 2015، بانخفاض قدره نحو 34.7 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.

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