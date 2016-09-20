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العراق يبدأ تصدير التمور إلى الهند ودول الخليج طباعة إرسال إلى صديق
الثلاثاء, 20 سبتمبر 2016 00:00

العراق يبدأ تصدير التمور إلى الهند ودول الخليجالزراعية نت – الاخبار - أعلن وكيل وزارة الزراعة العراقي مهدي ضمد القيسي بدء تصدير التمور إلى الهند ودول الخليج العربي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، والمقدر ب200 ألف طن، في حين بلغ إنتاج الإجمالي 850 ألف طن.  وعلى مدى السنوات الماضية تعرضت بساتين النخيل في العراق إلى الإهمال، مما أثر على إنتاجها، وانخفضت الصادرات إلى أدنى مستوياتها.

وقال القيسي، "بدأت عملية تصدير التمور بأنواعها، وخصوصا المعروف باسم الزهدي، إلى الهند ودول الخليج العربي، وهي كميات فائضة عن حاجة السوق الداخلية". وأضاف القيسي أن "إنتاج البلاد من التمور لهذا الموسم يقدر ب850 ألف طن، بينما الحاجة الفعلية للسوق المحلية لا تتجاوز ال200 ألف طن"، لافتا إلى أن "وزارة الزراعة اعتمدت طرقا لمعالجة حشرة الدوباس، التي أثرت على إنتاج النخيل خلال السنوات الماضية، مما ضاعف الإنتاج".

وتابع: "عملية التصدير سيكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على اقتصاد البلاد"، مبينا أن "العراق يمتلك شركة واحدة لتسويق وتصدير التمور؛ وهي شركة مختلطة بين القطاع الخاص والحكومي، لكن الحاجة تفرض دخول شركات أخرى لتكون هناك منافسة في العمل".

 

 

 

 

الوطن

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