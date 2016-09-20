الزراعية نت – الاخبار - تشير الإحصائيات إلى إصابة أكثر من 50 ألف شخص سنويا بداء السرطان، وترجع الدراسات والأبحاث العالمية في هذا المجال إلى تلوث الأغذية والبيئة واستعمال المبيدات الحشرية بكثرة في الغذاء وكذا بقايا الأدوية البيطرية المستعملة لعلاج الحيوانات، ونظرا إلى غياب دراسات وتحقيقات واسعة في كيفية استعمالها في الجزائر طالبت الفدرالية الجزائرية بفتح تحقيق حول الأصناف الموجودة في السوق وطرق استخدامها.

وأوضحت الفدرالية في رسالة وجهتها إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية دعت إلى ضرورة فتح تحقيق وتوجيه نصائح وإرشادات حول كيفية استعمال هذه المبيدات المهمة والخطيرة على الصحة، في حال استخدامها بكميات غير مناسبة. وقد وقفت الفدرالية من خلال جولة استطلاعية، على طريقة بيع المبيدات الحشرية بطريقة حرة إلى من يريدها، واستعمالها بطريقة عشوائية دون احترام المقادير أو أوقات المعالجة.

ونوهت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين لغياب تشريع يحدد المقادير القصوى المسموح بها في المبيدات والأدوية المستعملة في المنتجات الزراعية والفلاحية، وكذا اللحوم والألبان بالإضافة إلى عدم خضوع المواد الفلاحية واللحوم لفحوصات تحدد نسبة هذه الأخطار الكيميائية بالإضافة إلى نقص الإمكانيات التحليلية لدى المخابر العمومية والخاصة.

وحذرت الفدرالية من غياب الحماية على المستهلك المحلي مما جعله عرضة للأمراض والمخاطر الكيميائية. وهو ما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين غذائه اليومي وضمان صحته.

بوابة الشروق