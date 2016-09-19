الزراعية نت الاخبار - كشف محمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين عن وجود ما لا يقل عن مليون و350 ألف منصب شاغر في قطاعي الفلاحة والأشغال العمومية داعيا الشباب البطال إلى التقرب من المصالح المعنية للظفر بمنصب عمل مؤكدا أن هاته المجالات تعرف عجزا في اليد العاملة بسبب نفور الشباب منها جراء ظروف العمل المزرية.

وأكد مباركي في تصريح للإذاعة الوطنية أن الحكومة تسجل عجزا في اليد العاملة في قطاعي الفلاحة والأشغال العمومية والبناء داعيا كل من يرغب في العمل إلى التقدم مباشرة لمصالح هذين القطاعين حيث يحصي الأول عجز مقدر بـ500 ألف عامل والثاني 850 ألف عامل أي بمجموع فاق مليون منصب عمل شاغر مضيفا أن التخصصات في هذه المجالات موجودة في معاهد التكوين الجزائر وإنما نفور الشباب منها بسبب ظروف العمل المزرية عموما يفسر هذا العجز.

وفي سياق آخر كشف وزير التعليم والتكوين المهنيين أن 80 بالمائة من طالبي العمل يحملون شهادات تكوين مهني وأن 76 بالمائة من أصحاب مشاريع أونساج هم من خرّيجي معاهد التكوين والتعليم المهنيين مؤكدا أن قطاعه قادر على استيعاب التلاميذ المتسرّبين مبكرا من المدارس والذين بلغ عددهم -حسبه- 450 ألف تلميذ ملفتا إلى غياب نظام توجيهي خاص بهؤلاء أطلق عليه تسمية (البوابة) التي من شأنها استيعاب التلاميذ المتسربين.

وأوضح مباركي أن عدد الطلبة على مستوى معاهد التكوين عبر كل ولايات الوطن قد بلغ 600 ألف طالب وإنه يعتقد أن القطاع بإمكانه استيعاب المزيد في حال وجود نظام توجيهي خاص بالتلاميذ الذين يتركون الدراسة في سن مبكرة وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة الذين يتركون مقاعد الجامعة لأسباب مختلفة.

وكشف الوزير عن إدراج خمسة تخصصات جديدة تضاف إلى 460 تخصص في مختلف المراكز المهنية بهدف الاستجابة إلى الاحتياجات المتجددة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بداية الدخول المهني المقرر في الـ25 سبتمبر الجاري مشددا على ضرورة إعادة بعث التعليم المهني الذي يسمح بحصول الطالب على شهادة مهندس كما كان معمولا به في السابق.

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