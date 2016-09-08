الزراعية نت – الاخبار - رجح خبراء في سوق الماشية انخفاض أسعار الأضاحي البلدية والمستوردة في السوق المحلية خلال عيد الأضحى المبارك بنسب تصل إلى 25 % مقارنة بالعيد الماضي. وقال هؤلاء إن سعر “الأضحية البلدية سيتراوح من 200 دينار إلى 250 دينارا وفقا للوزن إذ سيبلغ سعر الأضحية التي تزن 40 كغم 200 دينار بينما يصل سعر الأضحية التي تزن 50 كيلو 250 دينارا”.

وكان سعر الأضحية البلدية العام الماضي يتراوح من 270 دينارا إلى 300 دينار وذلك وفق سعر كيلو اللحم البلدي القائم الذي كان يتراوح من 5.5 دينار إلى 5.75 دينار.

وبين التجار أن سعر الكيلو القائم هذا العيد لن يتجاوز 5 دنانير.

وأرجع الخبراء أسباب انخفاض أسعار الاضاحي لهذا العام الى جملة من الاسباب اهمها تعاقد تجار على كميات كبيرة من الماشية الحية المستوردة من عدة دول بأسعار تقل كثيرا عن الأضاحي البلدية إضافة الى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ورجح تجار ان يبلغ سعر الأضحية المستوردة التي تزن أكثر من 40 كيلو 150 دينارا لهذا العام مقارنة مع سعر تراوح من 180 إلى 205 دنانير العام الماضي.

وقال مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران إن “أسعار بيع الأضاحي لهذا العام سوف يشهد انخفاضا ملحوظا مقارنة بأسعار بيعها العام الماضي”.

وبين العوران أن تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين انعكس على تراجع الطلب ما سينعكس إيجابا على أسعار الأضاحي.

وبين العوران ان وزارة الزراعة سمحت خلال الفترة الماضية باستيراد كميات كبيرة من الأغنام الحية حيث دخل المملكة منها نحو 460 ألف رأس من عدة مصادر وذلك استعدادا لعرضها في السوق المحلية قبيل حلول عيد الاضحى المبارك.

وقال العوران ” في حال عدم وجود جشع واحتكار من قبل بعض التجار سيتم بيع الرأس الواحد بما لا يزيد على 150 دينارا وزن 40 كيلووطالب العوران الجهات الحكومية بضرورة فرض رقابة صارمة على اسعار الاضاحي حتى لا يتم استغلال المواطنين مؤكدا في الوقت نفسه أن كميات الأضاحي الموجود بالمملكة كبيرة وتلبي حاجات المواطنين.

وبحسب العوران؛ يبلغ إنتاج المملكة من المواشي ما يغطي حاجة 25 % من احتياجات السوق المحلية فيما يتم استيراد 75 % من الحاجة المتبقية.

من جانب آخر توقع وزير الزراعة الأسبق عاكف الزعبي إن تبلغ أسعار بيع الاضاحي البلدية في السوق المحلية لهذا العام نحو 200 دينار ولن تقل عن 180 دينارا للأضحية البلدية وزن 40كيلو.

وبين الزعبي أن الكميات المتاحة في السوق المحلية من الاضاحي البلدية تغطي احتياجات المواطنين مالم يحدث تغير مفاجئ في عمليات تصدير الخراف.

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