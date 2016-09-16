الزراعية نت – الاخبار - أطلقت وزارة الزراعة في لواء الاغوار الشمالية برنامجا ارشاديا لمزارعي النخيل في المنطقة ووادي الاردن بهدف ارشادهم الى كيفية مكافحة سوسة النخيل الحمراء التي تصيب اشجار النخيل وتفتك بها اذا لم تكافح. وقال مدير زراعة الاغوار الشمالية المهندس بكر بلاونة ان البرنامج الذي ينفذ بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث ونقل التكنولوجيا الزراعية ويغطي مناطق الزراعة في وادي الاردن يشتمل على محاضرات ارشادية حول أعراض اصابة اشجار النخيل ومشاهدات وتطبيقات عملية.

واضاف، ان المديرية باشرت بعد مسوحات ميدانية لمزارع النخيل في اللواء وعددها 130 وبمساحة تصل الى 4500 دونم بإنشاء مصائد للحشرة في عدد من مزارع النخيل، مشيرا الى ان الحشرة التي تبين انتشارها في عدد من المزارع تتكاثر داخل ساق شجرة النخيل وتنتج من بيوضها يرقات تتغذى على لب الساق وتحفر انفاقا بداخله ما يضعف الساق ويؤدي بالتالي الى موت الشجرة.

واكد بلاونة اهمية تعاون المزارعين مع البرنامج لمكافحة هذه الافة الزراعية قبل تمكنها من الانتشار بشكل اوسع واصابة الاشجار، لافتا الى استعداد المديرية المستمر لمساعدة المزارعين في مكافحة الحشرة والمحافظة على سلامة اشجارهم.

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